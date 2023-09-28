波特蘭幼童誤食芬太尼險喪命

(本報綜述)波特蘭消防隊在9月22日周五成功搶救了一名15個月大的女童。據官方稱，女童可能因口含了一片用於吸食芬太尼的錫箔紙而中毒。

據報導，消防隊員在9月22日下午約5:30左右接聽了一通報警電話，報警人稱有人過量服用毒品。消防員抵達位於波特蘭東南區Hawthorne大道的事發現場時，一名下班路過的醫護人員正在給女童進行心肺復甦。消防員迅速接替了該醫護人員，繼續進行急救，但女童仍無自主呼吸。

救援過程中，一名圍觀者告訴消防隊員，這名幼童之前曾在停車場内嘔吐。消防員迅速對停車場展開搜查，發現了一片殘留有芬太尼的錫箔紙，於是決定對幼童施以阿片類過量逆轉藥物納洛酮（Narcan）。女童成功甦醒，由救護車趕往醫院，目前的狀況尚不清楚。

在整個事件中，女童的父母一直陪伴在車庫內配合調查。官員表示，在這對夫妻的車子裏，發現了“毒品、吸毒用具、錫箔紙、秤和打火機”。目前，尚未有人因此事件被逮捕。

即使兒童服用過量毒品的報警情況在波特蘭相對罕見，但在過去的幾個月中，已經有多次類似事件發生，這使得波特蘭的醫護人員不得不多次使用納洛酮來拯救兒童的生命。

波特蘭市委員雷恩·岡薩雷斯周一在社交媒體上分享了他對服用過量事件以及波特蘭狀況的看法。他說：“這是一個可怕的提醒，表明毒品危機正在摧毀我們的社區。我們需要州立法機構來處理烈性毒品的使用。此外，現在是市政府和縣政府認真考慮宣布公共衛生緊急狀況的時候了。”