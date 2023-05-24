波特蘭市Findley小學國際盛宴活動

（來稿）波特蘭市Findley小學於5月18日晚上舉辦第一屆國際盛宴活動(多元文化夜)。波特蘭慈濟人文學校老師兼美西北區民俗文化種子教師賴筱雯帶領臺灣家長志工溫玉綺、林嘉君與李其勳共同展現臺灣文化，全校師生首次與臺灣相見歡。

當晚活動現場志工們分工合作，有臺灣知識題轉盤有獎問答、正體字書寫書籤、臺灣特色繪圖紙塗色、玩彈珠檯遊戲、原住民族舞蹈練跳等。臺灣攤位有豐富資訊展示板，志工們用流利英文解說臺灣知識。臺灣區空間大攤位多活動豐富、志工們用心接待，大家口耳相傳將人潮吸引前來並大獲好評！

活動餐飲販賣區有臺灣僑青開設的甜品店Baked Happiness特別推出臺式甜品餐盒，讓鄉親們解解鄉愁。現場一位五年級女同學對臺灣區攤位活動讚不絕口，投票今晚臺灣最棒! 她提到臺灣區活動有知識有趣味有吃有玩又有拿! Findley小學校長Dr. Sherry March 也特別在會後感謝臺灣志工們的用心付出並期待明年的活動。

賴筱雯表示，本次活動將臺灣文化帶入校園讓社區民眾「看見」臺灣，許多師生家長們都讚嘆臺灣攤位活潑有趣，希望未來能夠多多交流及體驗。（記錄：賴筱雯，攝影：曾怡智、賴筱雯）