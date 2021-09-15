波特蘭市領導人被指將本市變成戰場 現在就要為此而付出代價

（本報綜述）去年8月在市中心的一場示威中，有一名擁護「讓美國再次強大主義」的前總統支持者，被反法西斯主義的安提法成員用槍擊斃後，其家人現向波特蘭市提告，要求賠償1,300萬元，狀詞指這個崇尚自由主意的城市未能保護死者。

死者的家人在聯邦法院提出訴訟稱，因為波特蘭市“鼓勵自衛治安文化”的管治方式，導致了39歲的丹尼爾森死亡。

訴訟還指控麥魯瑪縣檢查官施密特，因為他宣佈不會起訴暴徒所犯的數百宗罪行；以及指控波特蘭市長惠勒，因為不作為的他命令警察不要干預安提法的示威者。

當時開槍殺死丹尼爾森的是48歲的米高，警方在追捕期間，在米高試圖拔槍時將其擊斃。

訴訟指惠勒和施密特疏忽職守，在波特蘭創造了一個無法無天的環境，助長了本市創紀錄的兇殺率，是波特蘭市欠了丹尼爾森的家人的。

丹尼爾森的遺產律師考布勒在一份聲明中說：“我們正在為一名在城市中被槍殺的年輕人伸張正義，這本是可預防的，而該市對公共安全採取危險和致命的不干涉方式。”

考布勒律師說：”波特蘭市領導和執法部門未能找到應對沖突示威團體的有效方法。一年多來，他們知道這些集會將會在何時何地發生，以及暴力升級的可能性。然而，迄今為止還沒有使用保護性的干預策略。這種魯莽的失職行為讓丹尼爾森付出了生命的代價”。

該訴訟亦稱，波特蘭警察局官員被指示避免在對立的政治團體之間引發爭執。

丹尼爾森的家人正在尋求1,300萬元的賠償，包括：150萬元經濟損失、150萬元非經濟損失和高達1,000萬美元的懲罰性賠償。