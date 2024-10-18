波特蘭市長競選聚焦：四位主要候選人的政策主張

(2024-10-17, 本報綜述)今年的波特蘭市的市長選舉，由於新的政府制度變革而備受關注。這次市長選舉共有19位候選人參選，他們的背景、主張和經驗各異，有擔任政府要職的官員，有年過八旬的無家可歸者，還有一位華裔候選人，吸引了選民們的廣泛關注。

根據新制度，市長將不再是市議會的正式成員，除非在投票陷入僵局時，才有權進行投票。此外，市長將具備更大的行政權力，例如提出新法規、任命城市管理者，並監督政府各部門的運作。此外，市長也有權任命或解僱警察局長和司法局局長，儘管這些決策仍需市議會的批准。

一下是四位主要市長候選人的政治主張與個人背景：

Rene Gonzalez: 以治安為核心的務實改革者

現任市議員Rene Gonzalez將安全和治安問題作為競選的核心。他認為，針對警方的問責制度對警察太苛刻，並主張加強警力，計劃在當選後迅速將警察人數增加至1000人，將波特蘭打造成為全美最安全的城市。住房方面，他主張建造更多市場定價的出租房屋，而不是廉租屋。Gonzalez的政策立場與大多數市議員不同，正因如此，他被視為「市議會的另類人物」。

自上次選舉入主市政府以來，他的成績頗受矚目，尤其在無家者政策方面採取了嚴格立場。他主張對不願接受協助的無家可歸者進行罰款，認為這些人佔用了公共資源，使守法市民和企業受到不公平待遇。此外，Gonzalez致力於推動在公共場所吸毒行為的非法化，並呼籲修改州政府的110號法律。他也反對向無家可歸者發放帳篷，認為這種行為只是助長了無家可歸問題的惡化，而不是解決問題。

Gonzalez表示，波特蘭市政府和縣政府在無家可歸政策上如果無法達成一致，他可能會考慮取消雙方的合作。他也積極與Gresham市和縣政府合作，共同解決救護車人員短缺的危機。對於市長的角色，Gonzalez認為，新市長必須在面對當前社會挑戰時發出強烈的聲音，特別是在保持公共場所的清潔與可用性方面，這對城市的安全和市民的福祉至關重要。

Carmen Rubio資深的市府領導者

Carmen Rubio是波特蘭市長候選人中從政經驗最為豐富的一位。她自2005年起就在市政府工作，曾擔任前市長Tom Potter和市議員Nick Fish的幕僚，負責將市政府的政策和項目與公眾進行溝通。她的豐富經驗使她在市政府中積累了廣泛的人脈，並擁有對市政事務的深入理解。

2021年，Rubio當選為波特蘭市議員，主要負責經濟發展。她制定了支持小型企業的政策，並領導了簡化廉價房屋開發許可程序的工作，獲得了小企業主、房屋開發商、環保團體和無家可歸者援助組織的廣泛支持。Rubio曾表示，如果成功當選市長，將繼續利用她在不同族裔社區的聯繫，凝聚市民力量，特別是在解決無家可歸問題方面。在治安方面，Rubio希望波特蘭能維持足夠的警察人數，但她也強調警察工作應以社區為中心，恢復警隊與社區之間的緊密聯繫。她主張警察部門應重新聚焦於社區服務，而非僅依賴執法手段。

Rubio的競選也面臨一些爭議。自2004年以來，她的駕駛記錄中共有150起交通違規，且她的駕照曾被吊銷超過六個月。最近，她還被攝影機拍到，她駕車撞上了一輛停放在路邊的汽車後離開。

Keith Wilson: 務實的企業家

現年61歲的Keith Wilson是波特蘭知名貨運企業Titan Freight的總裁。他提出了一個雄心勃勃的目標：在2026年徹底解決波特蘭的無家可歸者問題。此前，現任市長Ted Wheeler也曾設定類似的目標，但至今尚未實現。 Wilson相信，他可以透過將商界的管理模式引入市政府來實現這一目標。

Wilson的核心理念是透過建造足夠的庇護所來解決無家可歸問題。儘管這個想法受到了廣泛的質疑，但Wilson堅信他的方案可行。他表示，自己研究了其他城市的成功案例，並到各地走訪，了解如何有效應對無家可歸問題。他在2023年創立了一家非營利機構，專注於擴大庇護所的容量。他明確表示，他不支持對拒絕進入庇護所的無家可歸者進行監禁。

除了無家可歸問題，Wilson的其他政策也聚焦於環境保護和市政預算優化。如果當選，他計劃將市政府的所有車輛轉為電動車，以減少碳排放。他還主張加強波特蘭現有的清潔能源基金，用於資助綠色就業和再生能源項目，但堅決反對引入新稅收。 Wilson認為，透過削減市政府在解決無家可歸問題上的預算，可以騰出更多資金用於其他優先事項，確保財政資源的有效利用。

Mingus Mapps: 學者型的市議員

Mingus Mapps是波特蘭市議員，自2021年起進入市議會，憑藉其政治學術背景和政策分析能力贏得了關注。在此次市長競選中，Mapps的主要政治綱領聚焦於以下幾個方面：

Mapps將振興波特蘭的經濟作為競選的重要目標。他認為，波特蘭的經濟需要透過更有效的公共服務管理和政策制定來重新啟動。他的目標是透過改善城市基礎設施、促進小型企業發展以及吸引更多投資來推動經濟成長。

Mapps非常關注波特蘭的無家可歸者危機。他主張擴大針對無家可歸者的心理健康資源，並與縣政府合作，為波特蘭的無家可歸者提供更全面的服務和支持。他強調與蒙特諾瑪縣的合作，整合心理健康服務，以應對無家可歸問題的複雜性。

Mapps對即將到來的政府結構改革持謹慎態度。他對新的投票系統和政府治理架構的效率和透明度提出了質疑，認為這可能會影響市政府的運作。

在社區安全和公共服務方面，Mapps提倡改革市政部門的運作方式，以提高政府效率，尤其是加強公共設施和服務的管理。他曾在市議會中負責管理公共工程部門，並累積了預算管理和行政管理的經驗。

這次波特蘭市長選舉中的候選人們提出了各種各樣的政策主張，反映了他們對波特蘭未來發展的不同願景。無論是Rene Gonzalez的治安優先、Carmen Rubio的社區支持、Keith Wilson的無家可歸計劃，還是Mingus Mapps的學術型領導風格，這場選舉無疑將對波特蘭未來的治理產生深遠影響。選民將在這場選舉中選擇一位能夠引領波特蘭進入新篇章的市長。