波特蘭市長泰德·惠勒表示將不尋求連任

(本報綜述)波特蘭市市長泰德·惠勒在周三的一封信件中表示，他將不會在2024年的選舉中尋求第三個任期。

他表示，他更感興趣的是監督城市過渡到新型政府形式，而不是競選連任。「爲了解決我們城市的關鍵挑戰的同時從根本上重塑波特蘭市政府，我需要在接下來的15個月裡全身心投入，」惠勒寫道。

「在下一個15個月內，要解決我們城市面臨的重大挑戰，同時，從根本上重塑市政府，這需要我全部的關注，」惠勒在信件中表示。「因此，我將不會尋求連任市長一職。」在這封信中，惠勒還強調了過去七年中的一些努力，包括成立了「專注干預團隊」、城市綜合無家可歸者臨時替代住房點、社區服務協調中心、公共環境管理辦公室等等。惠勒承認，在過去七年中，他的政府所面臨著「史無前例的多重挑戰」，包括無家可歸、公共安全和經濟復甦等問題。

市長還表示，在他在職的最後15個月裡，他將專注於一系列問題，包括解決無家可歸問題、公共安全、市中心經濟復甦和市政府的轉型。在近期的採訪中，市長惠勒重點強調了市政府的轉型。他表示，波特蘭市政府即將進行歷史性的轉型，包括重新組織市市政府的管理結構、開發按選區選舉擴展市議會的排名選舉制度，以及翻新市政廳以適應這些變化。他認為這個過渡過程將需要大家的合作和支持，特別是在新市政府形式下市長的領導方式將會發生變化。

到目前為止，市選舉辦公室表示，據他們所知，唯一公開宣布參加2024年市長選舉的候選人是市委員明格斯·馬普斯。市委員馬普斯也發佈了一份聲明，對這一消息做出了反應，稱「惠勒市長一直是一位敬業的公務員，在困難時期引領了波特蘭。他在為我們的城市服務方面做出了巨大的犧牲。我很高興能在市議會與他一起工作，把他視為朋友。

市長惠勒還重申了他對目前職務和對這座城市未來15個月的承諾。他說，擔任波特蘭市長是他一生中「最令人感到謙卑和最偉大的特權」。惠勒沒有透露他在2024年12月31日任期結束後的計劃。

現年61歲的惠勒於2016年首次擔任市長，然後在2020年連任。在擔任市長之前，惠勒曾在2010年至2016年擔任俄勒岡州財政部長。他的任期與全球大流行病、日益加劇的無家可歸問題以及持續100多天的種族正義抗議活動重疊。