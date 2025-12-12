波特蘭市長提出2030市中心三大發展目標

（本報綜述）面對疫情後市中心長期低迷、人流不足與辦公室空置率居高不下等挑戰，波特蘭市長基思·威爾森（Keith Wilson）12月8日在「俄勒岡領袖高峰會」上正式提出三項2030年市中心振興目標，盼為城市核心帶來新一輪復甦動能。

威爾森提出的三大目標包括：

一、將市中心人流恢復至疫情前水準；

二、填補2百萬平方英呎的空置辦公室；

三、在市中心與周邊核心區域啟動2,500戶新住房建設。

市長表示，儘管要達成任何一項目標都極具挑戰，但他仍對波特蘭的未來保持信心。「我們知道還有很多工作要做，但我看到我們已具備所有必要的元素。」他在州商界與政界領袖面前如此強調。

疫情後，波特蘭市中心人流量至今仍比疫情前少約40%。遠端工作普及，使波特蘭的辦公室空置率成為全美最高之一，目前約三分之一、約8百萬平方英呎的辦公空間仍閒置，周邊零售業者亦因客流減少而苦撐。另一方面，全市住房建設也陷入低潮。2024年底波特蘭僅有約1,600戶住房在建，是自2011年以來最低水準，地方經濟研究機構 ECONorthwest 預測今年建案量還會持續下滑。

儘管現階段困難重重，威爾森依然保持樂觀。他在演講中強調，市府已於12月1日前達成新增1,500個無家可歸者庇護床位的承諾，象徵城市仍有能力迎難而上。「我永遠樂觀，但絕不自滿。」他說。此外，威爾森也透露計劃提出稅務改革，建議將企業營業執照稅的免稅門檻從年營收5萬美元提升至10萬美元，以減輕小型企業負擔。此稅項占市府年度可自由運用基金約四分之一，若改革通過，預計將有1萬間企業受惠。

波特蘭市長提出的2030藍圖被視為市中心復興的關鍵起點。未來幾年能否達標，將取決於市府、企業與社區能否在振興經濟、打造宜居城市方面攜手合作。