波特蘭市長因流浪者問題向周邊縣要錢遭拒

（本報綜述）波特蘭無家可歸者問題持續惡化，市府財政壓力不斷上升。市長基思·威爾森（Keith·Wilson）日前向周邊縣提出資金請求，盼分擔收容成本，但最新發展顯示，華盛頓縣已正式拒絕相關提案，凸顯區域合作面臨阻力。

根據市府規劃，波特蘭向華盛頓縣提出600萬美元資助請求，並向克拉克馬斯縣要求400萬美元，希望合計籌措1000萬美元，用於維持6處無家可歸者收容所運作。整體收容系統目前面臨約1500萬美元資金缺口，市府警告，若資金不到位，部分床位與支援服務恐被迫削減。

威爾森強調，波特蘭的收容系統實際服務整個大都會區，不少使用者來自周邊縣市，無家可歸問題已屬「區域性挑戰」，不應由單一城市承擔。他在致函中呼籲建立跨縣合作機制，共同分擔成本與責任。

然而，華盛頓縣委員會周二一致表決，否決這項資金請求。縣議會主席凱瑟琳·哈靈頓表示，該縣自身的無家可歸者項目已資源緊張，「沒有多餘資金可以轉出」，現有預算必須優先用於本地服務。

該決定獲得當地服務機構支持。多個無家可歸者服務提供者在會議中表達憂慮，認為若將資金轉移至波特蘭，將削弱本縣現有服務能力。一些居民也在會議上公開反對，質疑將納稅人資金用於其他城市的合理性，甚至有人要求「把錢退回給納稅人」。

有縣議員指出，此議題罕見地讓立場不同的團體達成共識，即反對將資金撥給波特蘭。不過，委員會同時對威爾森在應對無家可歸問題上的努力表示肯定。

至於Clackamas County方面，目前尚未作出最終決定，但已邀請威爾森於本月底親自出席會議說明資金需求，顯示仍保留討論空間。

此外，外界亦關注波特蘭此前被揭露仍有約1.06億美元住房資金尚未動用。市府回應稱，相關資金用途受限制，無法直接填補當前收容預算缺口。

分析指出，無家可歸問題正逐漸從城市層面擴大為區域性挑戰，但在資源有限與地方利益考量下，如何建立長期分擔機制，仍有待各方協商。