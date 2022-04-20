波特蘭市議會一致通過市長的預算修正案

（本報綜述）波特蘭市議會上周一致通過惠勒市長早前建議的預算修正案，市政府每年有兩次機會可因應需求和收入的變化來修改已通過的預算案。

惠勒市長希望 “增加新撥款來滿足迫切的復甦需求，在今年夏季優先考慮無家可歸、社區安全和經濟復甦等問題。

在今次的修正案中，增撥500,000美元，以幫助將無家可歸者安置到庇護所或住房，並向Bybee Lakes 希望中心撥款100萬美元，資助其露宿者庇護中心的運作，由目前的138張床位增至318張床位，為男性，女性和家庭提供臨時庇護服務。這庇護中心前身是麥縣政府花巨資興建後但未有使用過的一座大型監獄，

監獄改為露宿者庇護中心的想法一直遭到麥魯瑪縣官員的反對。

惠勒市長在宣布預算修正案獲通過的新聞稿中，包括了Bybee Lakes 首席執行官Alan Evans的一份聲明：“Helping Hands Reentry Outreach Centers （外展中心）感謝波特蘭市對我們的Bybee Lakes希望中心的投資。惠勒市長了解私人和公共夥伴關係在解決問題方面的重要性。市政府這項投資將使希望中心能夠在2022 年為近4,700 名無家者提供服務。”

市長亦向街道服務協調中心撥款110,000美元，作為人員配備和運營的支持。同時亦撥款500,000美元用於提供交通服務（公共汽車/出租車服務等），將無家可歸者及其財物從已張貼遷離警告字條的戶外營地搬到庇護中心、臨時住房或永久住房等。

至於市民極為關注的槍支暴力方面，市長撥出140萬美元，用於以社區為基礎的停止槍支暴力項目。

市長亦撥款50萬美元用於幫助本市主要由全市黑人、原住民、有色人種(BIPOC) 和LGBTQ+企業主經營的小型企業和餐車，鼓勵他們利用Kuto應用程序計劃。這個計劃在去年試推時得到不少極好的反 應。

修正案中還包括435,000美元撥作支持本市多個夏日活動，其中包括90,000美元給予今年回歸的玫瑰節。波特蘭玫瑰節基金會首席執行官傑夫柯蒂斯說：“兩年後的今個春天，波特蘭玫瑰節很高興能再次回歸。我們將歡樂、希望和心愛的傳統帶回社區。惠勒市長和波特蘭市所提供的額外資金將確保一個安全、包容和令人難忘的玫瑰城聚會。”為了確保民眾的安全，今年的玫瑰節首次改變巡遊路線，不經市中心。

惠勒市長針對未來三個月的財政修訂案，為他的優先事項動用了本市普通基金應急資源超過380萬美元和來自聯邦《美國救援計劃法案》應急資源的290萬美元。惠勒市長稱，他正在積極制定在7 月1日開始的下一個財政年度預算，在這一輪新的預算中，他會對他的優先項目範圍投資更多。