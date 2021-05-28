波特蘭市被失去家檔的露宿者進行集體訴訟
（本報綜述）波特蘭市政府在本周一開始加強清拆露宿者營地，同日有4名露宿者向波特蘭市政府進行集體訴訟，控告政府和其承辦商在清拆營地後未有將個人物件保存起來。
根據現有的俄勒岡州法例，市政府及其承辦商應該將露宿者的財物保存30天，除非那些財物是無用的或是不衛生的。
訴訟稱，其原告在過去的六個月中遭到市政府多次的清拆帳篷，在行動中，負責清拆的人員理應收集營地上所有未被帶走的個人物件，並將其儲存起來。但市政府未有按法例保存原告人的個人財物，導致原告和其他人不得不重新購買新的帳篷和其他必需品。
報導指，訴訟中的原告都是波特蘭的露宿者，他們所在的營地是在週一開始的掃蕩行動中的目標之一。
其中一名原告人馬克表示，他在今年2月的一次清拆行動中損失了一對能幫助他舒緩手痛的手套，律師指，馬克當時只有20分鐘時間搬走他營內的所有家檔，並指在未有得到馬克的同意下，一名警員就走進馬克的帳篷內，用腳將他的物件踢入一個黑色膠袋內。其後他到存倉地點拿回手套，但發現清拆人員未有將他的財物按法例的儲存起來。
原告人的代表律師邁克爾·富勒（Michael Fuller）向傳媒表示，市政府能按照法律行事是非常重要的，因為他們拿走的財物是屬於本市最窮的人的，而法律應保護人人有平等的待遇。
另外，今次的訴訟還要求市政府釐定出，執法者如可決定市民舉報露宿者營地上的犯罪行為是可信的。
根據代表原告的律師富勒，他們正在尋求一項臨時限制令，而市政府可以通過簽署擬議的命令並同意遵守法律來解決這宗集體訴訟。