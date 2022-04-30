波特蘭市終於接手82街 即將推出多個改善安全工程





（本報綜述）在周四的波特蘭市議會通過，批准從俄勒岡運輸局手中接管82街，結速82街「孤兒公路」的稱號。

根據州的規定，所有公路都屬州運輸局管理的，隨著時代發展，原稱為213公路的82街，已成為本市最一條繁忙和最危險的公路，目前更是本市開槍事件發生的熱點。但自從州政府發展有高速路系統後，對這些舊式的公路一直未有改善的計劃。早在多年前，82街一帶的居民已發聲要求將82街交由波特蘭市政府管理，但一直達不成協議，其中一主要原因是，82街日久失修，要改善的地方實在太多，牽涉的金額亦不菲。對多年來均要面對赤字的波特蘭市政府來說，這是一個不能負擔的方案。

經過多年來的爭取，終於傳來好消息，這個交接項目更連帶1.85億元的資金，其中有來自聯邦政府的8千萬元，來自州運輸局的7千萬元及市政府的3,500萬元。

負責監管本市的運輸部門的哈迪斯蒂市議員表示，波特蘭東區的居民已爭取了拿回82街的管理權有好幾十年了，今次是82街一帶居民的勝利。

這個移交項目背後的重要推手，代表翡翠區一帶的州議員范．康娜（Khan Pham）指出，這條82街穿過全俄勒岡州最多元文化的地區，但同時亦是有最多交通意外的地方。她說：“我們都值得擁有安全的街道和社區的，這對我們的社區來說是生死攸關的問題。”

積極推動這項目，APANO的Duncan Hwang 表示，82街是本地華商匯集，華人每天都使用的一條街，街道欠缺安全措施，已嚴重形響到道路使用者的安全。

市政府人員表示，他們已計劃在82街上進行一些短期的修繕項目，並將現有的一些舖路工程擴展到82街。長遠來說，政府將改善82街和周邊的道路和環境。

波特蘭市接管的82街，由機場到南行的邊界，全長7哩，但州政府仍會保留幾個82街的路段，包括將82街連到84公路的橋段，以及與Powell 街的交匯點。

從2015到2019年之間，在82街發生有近2,000宗交通意外，這數字接近每天一宗，有76人死亡或重傷，接近每年15人。