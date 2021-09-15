波特蘭市無日安寧 居民在槍林雨彈下渡過一晚



波特蘭市的開槍事件頻發，而且多在民宅區發生，嚴重危害到居民的安全，在周日（12日）零晨發生在Parkrose 區，Prescott 95街的一宗開槍案，近100發子彈橫飛，嚇怕了附近居民，特別是小孩，事件中幸無人受傷。

波特蘭警方的資料顯示，當日零晨4時20分左右，警方接到多個報案電話，稱聽到槍聲，警員隨即到達開槍現場，當時只見滿地彈殼，但已看不到附近一帶有人。

警方在調查後發現，附屬4棟柏文的停車場內有5輛汽車均被子彈擊中，而子彈更射穿多個柏文單位的客廳、臥室和廚房窗戶的內牆。警方在現場找回超過100發不同口徑的彈殼。

有居民的防盜攝像頭拍到，當時有數輛汽車走進停車場內，然後就開槍，連續15秒槍聲不斷，子彈橫飛，有居民表示子彈就在身邊擦過，差一點兒就中槍。

警方仍未能確定開槍的疑犯。多名居民受驚，尤其是一些兒童，有居民說，她8歲大兒子問，這幫人會否再回來殺我們？有6歲的表示害怕上床睡覺。

警方表示，這宗槍案是今年的第873宗，而且這類案件越發頻密。

就在周一（13日）晚再有兩宗開槍案。

第一宗發生在晚上9時12分左右，地點在Woodstock 72街，警方在現場發現有26發彈殼，有兩輛行經這地的汽車也被牽連。當時Erica正駕車送兒子到健身室的途中，突然有子彈射穿其擋風玻璃。另一輛汽車是政府車內有兩名波特蘭公園護林員，其車身被擊中。

第二宗發生在同一晚的10時57分，在北區的Emerson 街近Cully 大道，有6輛汽車被子彈擊中，現場發現有21個彈殼。

三宗開槍案均無人受傷，警方呼籲市民提供線索，並懸紅2,500元捉拿涉案人士歸案。

另外在西林市，13日之內亦發生了3宗開槍事件，當地警方亦在找尋線索追查罪犯。