波特蘭市政府通過撥款20萬元 作為反對德州禁墮胎法

（本報綜述）在周三的波特蘭市議會中通過一項緊急決議，撥款20萬元捐贈予反對德州禁墮胎法的工作。其中市長和三名女議員們投贊成票。

投反對票的市議員馬普斯(Mingus Mapps)隨後發聲明指出，在今次投票中，對他來說實在是一個非常艱難的決定，他說雖然他支持部份決議，但他也相信從納稅人的金錢撥出20萬元為德州婦女的生殖保健提供資金，是一項極不尋常的支出，它不會對德州違憲的反墮胎法提出有意義的法律或立法挑戰。

馬普斯指出，他對該決議提出了三個替代方案或妥協方案，包括一項取消決議支出的修正案，並推遲投票以留出時間進行公開聽證。但其他議員不同意。

市長在投票前為應否花這20萬元作出了聲明，指出如有外來人士到本地使用我們現有的醫療服務，我們會如對待本地居民的方式對待她們，明確地說，這筆金錢將會投入到本地的醫療機構中，這對那些沒法得到所需服務的人士是非常重要的。

波特蘭市除了通過決議和撥款20萬元外，還打算去信拜登政府，支持司法部阻止德州執行這墮胎法例。

在周二14日，美國司法部已要求德州聯邦法院停止執行該法例，及嘗試頒布臨時或永久的禁令阻止執法。俄勒岡州將聯同23個州一起發聲明，支持美國司法部此舉。

司法部表示，法院可能針對州反墮胎法，頒布臨時限制令或永久禁制令以叫停當地的執法。

最高法院月初駁回法例相關的上訴，令其順利生效，其中一名反對法例的自由派最高法院大法官布雷耶在周二表示，認為容許反墮胎法在德州生效是非常差的情況，但強調審訊過程中並無政治考量，他指出最高法院各法官均有其不同的司法哲學，有人較重視條文內容，而他則更強調法例的目的，而法治代表有時候需遵從一些自己不喜歡的決定。