波特蘭市政府宣佈杯葛德州 德州回應稱波特蘭為垃圾

（本報綜述）波特蘭市市長惠勒上周五宣佈，市議會將在周三的會議中投票通過一項緊急決議，停止市政府與德州政府之間的所有交易，以及禁止市政府人員前往德州。如決議獲得通過，禁令將持續到德州撤銷墮胎法或在法庭上被推翻為止。

市政府提出這決議是回應德州最近通過，並於9月1日正式生效，被譽為全美最嚴苛的「德州6周墮胎禁令」。

但在周三的議會中，這項投票被推遲，市長發推文稱，我們決定推遲此項目，以便市議會能更深入了解這一重要決議對兩州之間業務的影響。

有網民留言表示，市民投票選出市長和議員們來解決本市的問題，而不是其它州的問題，提醒市政府不要超越界線，應將全副精力放在波特蘭市目前面對的種種困難，首推的是槍枝暴力和清潔市容，包括到處都是的露宿者營地。

市長辦公室在周五的聲明中稱：波特蘭市議會一致認為，所有人都應該有權選擇是否懷孕以及何時懷孕，而他們要做出的決定是複雜、困難且因情況而異。它並不關心懷孕者的健康、安全和福祉；它不承認或不尊重懷孕者的人權；它違反了政教分離；迫使人們違背自己的意願懷孕。

德州副州長帕特里克(Dan Patrick)隨即作出反擊，抨擊波特蘭市領導人“墮落”，並指責他們將居民放於一個“嚴重危險”的位置。

由電台主持轉為政治家的帕特里克周一在推特上說：“波特蘭抵制德州完全是一個笑話”。他還說到：“一個由墮落官員領導的城市，允許無法無天的行為，將其公民置於嚴重危險之中。抵制只會傷害他們，而不是我們。德州的經濟比以往任何時候都強大。我們重視嬰兒和警察，他們不重視。”

這名副州長早前亦曾就本市連續數月的暴力示威活動，警察和示威者之間的騷亂和衝突，最後導致市政府決定削減數百萬元警察經費等事，猛烈抨擊惠勒市長。

帕特里克又稱：德州民眾堅決支持「增繁」和執法者，更揶揄波特蘭：波特蘭是一個如火燒垃圾箱中的災難城，而德州卻不斷在蓬勃發展。

德州這一項幾近全面禁止墮胎的法律，全國多州均提出指摘，總統拜登矢言捍衛婦女權利。但美國聯邦最高法院卻正式駁回人權團體和人工流產診所為擋下新法所提的緊急請求。

根據這條新法，德州境內的所有婦科診所，從此刻開始將無法繼續為「懷孕6周以上的女性」實行人工流產手術，除了非有立即性且需要嚴格報告的緊急醫療狀況外，亂倫、強暴、性犯罪受害者們的墮胎選擇，都無法豁免於這份「全美最嚴厲」的限制墮胎封殺。

德州設定的6周心跳法案，主張母體受孕後體內的「胚胎」，約在孕期第6周開始心臟發育而有「心跳」，有心跳的胚胎即被保守派認定為「生命」，因此有被法律守護不被墮胎手術「殺死」的必要；但在實際孕期中，6周之前的懷孕徵兆並不明顯，大部分的女性多會到6~12周後才能明顯確認懷孕，因此6周墮胎禁令限制，也多被譴責為石器時代思考、蔑視女性的身體主權。

拜登說德州新法公然違背1973年使全美墮胎合法化的「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）。

拜登說：「令人憤怒的是，它授權普通公民對任何他們認為協助墮胎的人提起訴訟。」他說：「我的執政團隊將致力保護、捍衛羅訴韋德案近半世紀前所賦予的憲法權利。」

數十年來引爆美國社會激烈對抗的「墮胎權問題」，正因為德州政府這法例生效而再引爭議，全面引爆了美國各界的震撼與憤怒對立。

目前尚不清楚抵制會對波特蘭市有什麼影響。據俄勒岡人報的報導，在過去五年，本州與德州的貿易額有近3,500萬元。