波特蘭市政府宣佈新規例 加強掃蕩露宿者營地
（本報綜述）波特蘭市政府在周三宣佈，由下周起，市政府將加強掃蕩露宿者營地。
波特蘭市一直被露宿者問題所困擾著，除了損毀市容外，擾民程度不斷在升。在疫情大流行開始，市政府已停已掃蕩露宿者營地的工作，直到去年夏天，市政府恢復工作，但只作有限度的掃蕩行動。
根據市政府一份有關的報告透露，越來越多露宿者聚居一起，市內到處都見到聚在一起的露宿者營地，這些營地的衛生和公共安全情況惡劣，導致民眾不能使用這等公眾地方。
市政府表示，目前每周平均清除5個帳篷，在疫情之前這數目是50個。在新的規例下，市政府將有權清拆更多數目的帳篷。
市長和議員們在一份聯合聲明中說：這的規例將露宿者的公共衛生和安全放在首位，目的是改善衛生條件，直到我們有更多的庇護床位和住房為止。
在周三宣佈的清拆帳篷公共衛生和安全指引如下，有這些情況的營地將會優先清拆：
－有8個或以上的帳篷聚在一起；
－阻礙別人使用公共人行道、路徑、公車站、公廁或建築物入口；
－證實有犯罪活動；
－存在生物危害物料，包括針頭；
－消防處指為火警風險高或阻擋緊急救火通道；
－阻礙殘障人士使用無障礙措施；
－影響學校運作。
新規例由5月24日開始生效。
市政府官員說，對那些存有健康和安全高風險的營地，清拆是“最後的手段”。而且由於在疫情期間露宿者營地數量不斷增加，再加上堆積如山的垃圾問題，負責工作人員說，如果不盡快開始清拆，可能需要兩年或更長時間才能恢復疫情前的狀況。
負責的部門表示，目前的清拆程序效率非常低，如要加快解決露宿者營地的問題，就一定要靈活處理。
現時的做法是，在清拆某個營地最少7天之前，工作人員要到現場，給予24小時預先通知有可能會被清拆，如情況未有改善，再給予48小時清拆通知。很多時，在清拆後未幾，露宿者會重回。
市議員們表示，市政府有關部門正在找出一些可以用作庇護和帳篷營地的政府用地。
有支持露宿者的人士則指出，政府此舉是不人道的，趕走了大批露宿這之前，先要考慮如何安置他們的問題，否則他們無處可去，還是要無奈的繼續睡在街上。