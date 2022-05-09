波特蘭市政府向低收入家庭送贈冷氣



波特蘭市政府在周三的會議上，批出撥款，在未來5年來，向本市15,000 低收入家庭送贈冷氣機。

去年的一場超級酷熱天氣，波特蘭市熱死了超過60人。波特蘭規劃和可持續發展局表示，隨著氣候變化，像去年的極端高溫情況估計會越來越多之。政府就因應這緊急情況，從波特蘭清潔能源社區福利基金 (PCEF) 撥款，並設立一個應對酷熱計劃來幫助有需要的居民。

首批冷氣機將於今個初夏透過Earth Advantag的7家社區發放夥伴送出，他們負責篩選合資格的家庭後，Earth Advantage 將負責送貨和安裝。

Earth Advantage的經理表示，他們即將展開訓練，和安排首批冷氣機送到在酷熱天氣下最受影響的一群。在未來5年，基金已批出630萬元作為安裝費用。

波特蘭清潔能源社區福利基金的資金是來自大型零售商的稅收，這法例是在2018年的選舉中由全民投票通過的，每年為基金帶來6,000萬元的收益。

負責這項目的市議員盧比奧表示，氣候轉變的影響越來越嚴重，而打擊最大的就是我們的長者，無家者，低收入人士，以及非裔家庭。所以推出這項目，必須要基於種族和經濟上的平等來迅速進行。