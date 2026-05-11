波特蘭市府擬對空置地產征收空置費

（本報綜述）為解決市中心店面與辦公室長期空置問題，波特蘭市府正考慮對閒置物業徵收「空置費」，但最新調查顯示，當地房地產業界普遍不看好該措施效果，甚至認為可能帶來反效果。

根據波特蘭州立大學房地產研究中心最新調查，約88%受訪的業界人士，包括業主、開發商及仲介，認為這項收費「完全無法有效降低空置率」。調查於4月16日至24日進行，共收集415份回覆，結果顯示市場對政策的疑慮相當明顯。

數據顯示，約51%受訪者表示，徵收空置費「極不可能改變其出租策略」，但同時有超過63%的人認為，該政策「極有可能改變其投資與開發決策」，意味著業界更可能縮減投資，而非積極出租空置空間。

此外，近88%的受訪者認為，空置費將對其資金取得產生負面影響，約71%表示可能增加融資困難，進一步壓縮開發與營運空間。

事實上，波特蘭市中心空置問題近年持續惡化。房地產公司Colliers今年4月曾指出，2026年第一季辦公室市場租戶流入數量，6年來首次超過流出，但整體空置率仍較2020年翻倍，顯示市場仍在修復階段。

在此背景下，波特蘭市府上月委託一項約6.2萬美元的研究，評估是否透過對空置物業收費，迫使業主加快出租。然而，波特蘭州立大學此次研究則希望從市場角度提供不同觀點，為政策討論提供參考。

多數業界人士指出，空置的根本原因並非業主刻意閒置，而是「需求疲弱」。調查顯示，近99%的受訪者表示，並不會在沒有出租計劃的情況下刻意讓物業空置。

至於需求不足的原因，受訪者普遍提到公共安全、無家可歸問題、犯罪、街道環境惡化（如垃圾與廢棄車輛）、就業機會減少、稅負過高，以及人口外流等因素，均影響企業與居民進駐意願。

不少業界人士建議，若市府希望降低空置率，應優先改善城市整體環境與形象，並與商業地產市場合作，而非單純透過加收費用來施壓。

分析指出，這項空置費提案反映出波特蘭在城市復甦過程中的兩難：一方面希望加速活化市中心，另一方面則需避免政策過度干預，影響投資信心。未來該措施是否推動，仍有待市府與業界進一步協商。