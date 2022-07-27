波特蘭市幫助2000多戶家庭抵免水費拖欠

（本報綜述 王星編譯）大流行爆發的兩年間，約有12,000戶家庭拖欠水費。為此，波特蘭市公用事業局改變姿態，建立關懷和幫助機制，照顧民眾在大流行期間的需要。

市政府利用《美國救援計劃法案》提供的資金，建立Afloat:公用費用減免計劃，與非裔美國人房屋所有權聯盟、移民和難民社區組織、美洲原住民青年和家庭中心(NAYA)和Verde共同合作，對符合條件的2,000多戶家庭的欠款予以抵免，使之重回正軌。

根據需要，整個計劃花費260萬美元，平均每戶約獲得1,336美元。

「在大流行帶來額外財務壓力之前，波特蘭正經歷一場負擔能力的考驗。這個計劃是公用事業局為努力幫助解決受困家庭的一種方式。」波特蘭水務局局長加索爾默說。

「在危機時刻，我們必須果斷採取行動，為那些難以支付賬單的波特蘭人提供救濟。」市議員馬普斯說。「我為水務局領導這項救濟工作，與社區合作夥伴共同完成這一計劃感到自豪。」

Afloat這個公用事業資金來自聯邦救援計劃法案。申請這筆資金目的就是為滿足民眾各項需求，減輕公用事業賬單債務只是更廣泛計劃的一部分。

於您有這方面的困難，請致電政府的客戶服務團隊，了解讓您的賬單重回正軌的選項。該部門為任何支付賬單有困難的客戶提供長期、免息分期付款的安排，並為符合條件的人提供賬單折扣和危機券等。請致電503-823-7770；了解選項可登陸網站：portland.gov/water/water-financial-assistance。

在早前批出的2,601 份申請中，有79份是使用西班牙語、俄語、越南語和中文的申請表格提交的。