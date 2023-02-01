波特蘭市在工作與生活平衡方面擠入全美20

（本報綜述）一項近期分析,指波特蘭市的居民是全美擁有最佳的工作與生活平衡的城市之一，並稱波特蘭市為「有效率的城市」。

該分析由一個網上平台CoworkingCafe進行，該平台分析了美國人口最多的城市的經濟、文化、基礎設施和心理等方面的指標，然後編制出這一份工作/生活平衡和心理健康的最頂級20名的排行榜。

以下是最佳工作與生活平衡的前五名城市：

－明尼蘇達州明尼阿波利斯

－威斯康星州麥迪遜

－內布拉斯加州林肯

－北卡羅來納州羅利

－愛荷華州得梅因

總體而言，波特蘭在前20名城市中排名第13位，得分為69.4分（滿分100分）。

玫瑰城在遠程工作類別中表現最好，得分為91分。CoworkingCafe使用美國人口普查局有關遠程工作者的報告來確定該分數。

波特蘭第二好是在心理健康類別中，它獲得了87分。心理健康評分由美國人口普查局報告的平均每週工作時間和公共土地信託公共數據庫報告的娛樂設施數量等因素決定。

然而，波特蘭並沒有因其負擔能力或通勤選擇而名列前茅。負擔能力和通勤分數都只有41分。

波特蘭是唯一上榜的西岸城市。據CoworkingCafe稱，中西部城市是工作與生活平衡的最佳地區。