波特蘭市偷車案在疫情中飆升

（本報綜述）全美的偷車案在大流行中激增，而根據一份最新的調查報告顯示，波特蘭市是全國汽車偷竊案最嚴重的城市。

如市民的汽車被偷，想找警察幫忙，那就如妄想啦！

警察在人手嚴重不足的情況下，根本沒法抽身處理這些「小事」，要找回被偷去的愛車，受害人還得靠自己。根據經驗，偷來的車大多會在露宿者的營地內找回，但找到的汽車已完全被拆毀，偷車的人將汽車零件拆下出售，當可買的都拆下後，露宿者會將汽車燒掉。

本地一班汽車被偷的受害人，在臉書頁上成立群組，彼此幫忙，希望能找回愛車。其中的Catching Car Thieves（捉拿偷車賊）群組有超過5,000成員，除了分享自己個案的資料外，還會分享所見所聞的罪案資料。另一個PNW Stolen Cars則有近3萬名成員，該群組的管理人表示，平均每天都有50個新的Post，很多都是車被偷走的憤怒受害人。

根據警方的數字，波特蘭市單在7月份已有740輛汽車被偷去。波特蘭警局表示，該局的汽車偷竊組，早在疫情前因經費問題已被解散，所以目前並沒有資源來處理這些案件。

其中一名警長表示，他們是關心這些案件的，但礙於人手不問，警局剛是應付電話報案已應付不來，再加上近期的暴力案件激增，已到人手更加緊張。

波特蘭警方表示，他們能夠找會90%以上的報失車輛，這似乎是一個非常好的答案，但問題是，當警員找到失車時，那些汽車已不能再用了，汽車已被拆到只剩下車殼。偷車的人將拆下的零件出售，用得來的錢買毒品來滿足自己，亦有汽車被偷後被賊人用來犯嚴重的罪行，例於開槍，偷竊等。

麥魯瑪縣高級副地方檢察官Ujifusa表示，了解受害人都很沮喪。他稱目前本市正處於「完美風暴」狀態：越來越多的罪案，越來越少的偵探，以及案件嚴重積壓的法庭系統。

根據波特蘭警方的資料:

－最受賊人歡迎的5個汽車品牌排名分別是：本田（Honda）、福特（Ford）、Subaru、豐田（Toyota）、Chevrolet。

－最受賊人歡迎的10款汽車排名：

本田Civic, CRX, Del Sol、本田Accord, Accord Crosstour、本田CRV、Subaru Legacy, Outback Legacy、福特F250、Subaru Forester、Subaru Impreza, Outback Impreza, WRX、福特F350、豐田Camry、本田摩托車。

－最多偷車案的5個地區：Hazelwood、Lents、Powellhurst-Gilbert、Parkrose、Montavilla。

－最多偷車案發生的時間是每天的下午6時至午夜時份，以周五最嚴重。