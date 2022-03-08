波特蘭市停車費 加！      

（本報綜述）波特蘭市政府通過提高路邊停車咪錶的收費，以釐補交通局預算的不足。

從今年7月起，所有停車咪錶將增加20仙的『公平和移動交易費』，一年後，再每小時加40仙；同時交通局會分4年逐步增加停車證的費用。

交通局發言人里維拉表示，疫情導致的收入下降，令到該機構要將預算減少近1260萬元。影響包括要削減40多名員工，符合殘障人士使用的道路改善工程費大減，減少設備維修，以及在極端天氣的緊急情況下，道路工作人員的應對速度較慢。

交通局在給市議員的備忘錄中說，如果沒辦法增加新收入，交通局將需要在五年內再削減1500萬元的預算。

波特蘭交通局在2021-2022財年的預算為5.71億元，其中包括4.03億元的運營和資本成本，以及在先前承諾的1.68億元費用，包括債務。

交通局預計收入將比大流行爆發前的預測下降近8800萬元。 里維拉表示，赤字主要是收入大幅下降，這包括來自停車收費錶的收入、市政府的SmartPark停車場收入，以及市政府在州汽油稅收和車輛登記費中所分得的份額等。

通過的『公平和移動交易費』預計每年可為市政府帶來200萬元的收入，而在首五年的停車費提高後，可帶來近2400萬元。

除了批准上述的加價項目外，議員們還指示交通局提出符合公平目標，並能擺脫對化石燃料（如煤，石油，天然氣）依賴的中長期收入。

里維拉表示，『公平和移動交易費』的收益主要在用於鼓勵低收入人士使用公共交通工具的項目上，例如Biketown自行車租賃計劃的補貼以及推行「交通錢包」項目，向公眾提供公共交通工具的預付卡。