波特蘭市中心在大流行恢復研究中排倒數第三位

（本報綜述）一份名為“市中心之死”的研究，以手機數據來確定，在疫情後，那些市中心恢復得最快。結果波特蘭市中心的排名是倒數第三位。

加州大學伯克利分校和多倫多大學城市學院的研究人員聯手進行研究這個“市中心之死？”研究比較了美國和加拿大最大城市的活動。研究的時段是2022年9月至11月。

去年本地的波特蘭市中心清潔與安全機構亦進行了類似的調查，但他們用的是分析人流而不是手機數據。結果顯示，波特蘭市目前的活動水平只有2019年前州長頒佈居家令前的60%。

波特蘭市在今次的研究中的結果是在62個城市中排在第60位，即是要恢復如前的水平，波特蘭市中心遠不及比其它城市，只有37%，比本地的調查更低。

跟隨波特蘭的兩個城市分別是61位的克利夫蘭和墊底的舊金山。

至於復甦率最高的是鹽湖城的135%。

在這份研究簡報中，這兩所大學解釋了美國和加拿大某些城市從疫情恢復或未能恢復的原因。簡報說，在恢復方面最困難的市中心地區通常較舊、更密集，更依賴專業和技術工人。

簡報中認為，對這類大都市來說，可能是時候要考慮重新改造一個多元化的經濟體，聚焦在教育、衛生和政府等有彈性的部門，而未來的研究亦應該查看其他因素，例如犯罪和新發展在復甦中的作用。