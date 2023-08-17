波特蘭市中心一大型停車場即將無限期關閉

（本報綜述）波特蘭市政交通局近日宣布，位於西南第三大道和奧德街（Southwest Third Avenue & Alder Street）擁有830個停車位的市政SmartPark停車場將從8月18日起無限期關閉。

停車場關閉的主要原因是使用率的急劇下降。市政交通局發言人Dylan Rivera表示，由於停車場幾乎沒有人使用，這給他們帶來了財政壓力和收入減少。Rivera表示：“為一個幾乎空無一人的停車場提供安全和維護是一種財政負擔。”

停車場的使用率下降歸因於COVID-19大流行所帶來的影響。據市政局統計，2019年，該停車場平均高峰使用率一直保持在90%以上，然而今年，這一數字驟降至29%。

為確保停車場的安全，市政交通局將封鎖樓梯和車輛進入點，並停用電梯。不過，人行道和店面的清潔以及安全巡邏將繼續進行。停車場周邊的商店仍然會繼續開放。市政交通局將重新分配安全和維護資源，集中用於市中心的其他四個停車場。

許多停車場內的商戶對停車場關閉表示擔憂，特別是對失去停車位的商店。一家名為Medallion Jewelers的珠寶店老闆Alex Talakoub表示，他們對這個突然決定感到困惑，也不清楚何時能重新開放。塔拉庫布經營著這家珠寶店已經多年，他表示，停車場的關閉將對他的生意產生不小的影響。儘管他們經歷了2016年和2020年的騷亂，以及疫情的考驗，但這次的停車場關閉讓他對店鋪的未來感到擔憂。

總之，自新冠疫情大流行以來，波特蘭市中心一直在努力吸引市民回歸，但辦公室人員每日通勤的人數減少，對停車場使用率造成影響。同時，市政交通局的預算也受到了打擊，停車收入和汽油稅的減少導致該局面臨3200萬美元的無限制基金赤字。

市政交通局表示，他們正在徵求市民對如何應對這一情況的意見。儘管停車場的具體重新開放時間尚不確定，但他們承諾將竭盡所能確保停車場對市中心地區產生積極影響。