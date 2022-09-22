波特蘭市中心「空城」止贖 三家高級酒店處於兩難境地

（本報綜述 王星編譯）波特蘭市中心的「空城」狀況正愈益嚴重，已影響到酒店業。據報導，市中心三家高級酒店正處止贖（foreclosure）程序中．由於市中心的人流量下跌，更牽連到酒店客流量大幅度減少。這情況進一步顯示了市中心酒店目前正在垂死爭扎。

發放抵押貸款的銀行正試圖取消這些房產的止贖，盡量與酒店達成協議，因為銀行就算收回物業也是食之無味。上述提到的酒店包括 Dossier, The Duniway 及希爾頓（Hilton Portland Downtown）。

據ECOnw7月份一份尚未公開的研究表明，在市中心工作的人員比疫情之前減少了55%。另一最新估算，市中心辦公室目空置率為26%，但實際數字要大得多。估計要到2034 年才能降至10% 以下的理想範圍。而市中心被掏空的另一個後果是，高端酒店的預訂量和入住率大為減少。上周，波特蘭市中心的本森（Benson）酒店稱，他們一位每月預訂300 間客房的企業客戶已停止了合作。

在市中心擁有多處房產的格雷格·古德曼表示，空置率是「一場災難」，並認為城市領導人「對此無能為力」。然而，大多數在市中心設有辦公室的公司並不要求員工返回。這是一個可以在任何地方工作的時代，很少有人會選擇回到波特蘭市中心。

波特蘭通用電氣在市中心的 900 名員工可以選擇遠程工作。曾經在市中心兩座巨大建築內辦公的 1,900 名 Standard Insurance 員工和 600 名 NW Natural 員工也同樣選擇了遠程辦公。

遠程辦公讓實體空間大為縮小。環境咨詢公司 ClearResult 最近在他們位於101 SW Main St的海濱辦公樓中，將原來60,000 平方英尺的辦公室縮小到5,000平方英尺，並稱這種辦法為其他希望減少成本的企業樹立了榜樣，減少了對環境的影響。

房地產經紀公司 Newmark 的執行副總裁斯奎爾估計，仍有很大一部分已租辦公空間未在使用。在未來兩年租約到期時，這些辦公場地很可能將被空置。斯奎爾的經紀公司有許多建築物，其中 99% 簽訂了書面出租合約，但實際使用只佔 40% 。其中許多租約將在 24 個月內到期。

這些數字令城市領導人感到壓力。兩周前，惠勒市長計劃向波特蘭市議會提出一項法令，對於同意將辦公樓改建為公寓的開發商，免除一次性費用。對此有專家認為這些費用只是改建成本中的一小部分。「如果沒有其他方面的改善，這項計劃也是無法做到預期效果的。多年來，波特蘭沒有真正抓住根本性問題加以解決。」斯奎爾說。

市中心辦公空間的承租人外流使業主陷入了兩難境地：投入更多資金支付貸款並堅持下去，或者進入止贖並將鑰匙交給銀行。

有業內人士表示，這些酒店的命運表明了市中心被遺棄的後果。「如果我們不對市中心採取措施，將會有大量房產被取消抵押品贖回權。