波特蘭工會記賬員因挪用19萬美元公款被判刑

(本報綜述)7月16日，波特蘭交通工人工會分會的一名記賬員因在兩年間挪用工會資金近19萬美元，被判服刑。

現年40歲的埃默拉爾德·基弗（Emerald Keever）被命令向國際鈑金、空氣、鐵路和運輸工人工會的地方分會支付189,119.48美元的賠償。該工會約有2400名成員。

基弗在四月認罪，承認五項電匯欺詐罪和一項從勞工組織挪用公款罪，並在拘留所服刑22天。

檢察官建議判處基弗一年零三個月的刑期。他表示，基弗的盜竊行為具有「持續且重複的性質」，並且她處於被信任的位置，她的犯罪行為直到被發現後才停止。

在盜竊期間，基弗屬於受虐待的受害者。她的律師表示，基弗努力戒掉了可卡因成癮，並讓自己康復到現在擁有一份工作、有住房，還要照顧兩名自閉症女性，這是很不容易的一件事。將基弗送進監獄會讓她的生活出現倒退。

基弗在法庭上道歉，表示她認識到自己「辜負了工會成員的信任」。她說：「我願意努力彌補他們。我決心改正這個錯誤。我為我造成的痛苦和傷害深感抱歉。」

2019年5月，工會受託人發現基弗未能提供足夠的財務記錄，隨後進行的審計發現她挪用資金的行為。基弗於2019年10月被解僱，調查顯示她通過修改工資單和創建虛假報銷條目來隱藏未經授權的付款。