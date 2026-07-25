波特蘭州立大學赤字3500萬 計劃裁撤2個學系

（本報綜述）面對高達3500萬美元的預算赤字，波特蘭州立大學（Portland State University）日前公布最終縮編方案，決定撤銷兩個學系、裁減36名教職員，另有3個職位將由全職改為兼職。校方表示，希望透過這輪改革，在2027至2028學年開始前恢復財政穩定。

根據校方公布的計劃，被裁撤的兩個學系分別是衝突解決系和大學通識教育系。此外，歷史、哲學、世界語言與文學、教師執照、領導與學習輔導，以及波特蘭中心等六個部門也將縮減規模。

波特蘭州立大學表示，這次調整加上部分員工自願退休和離職，預計可為學校節省近1600萬美元。相比今年5月提出的初步方案，原本計劃裁員52人，如今裁員人數已縮減至36人。

校方指出，近年學生人數持續下降，是造成財政危機的主要原因之一。大學招生規模在過去十多年逐步萎縮，新冠疫情更令情況惡化，導致學費收入大幅減少。同時，教職員薪資、退休福利等成本不斷上升，而州政府對高等教育的撥款卻長期停滯。

其中，通識教育系的撤銷最受外界關注。該系是波特蘭州立大學多年來推行的特色課程體系，負責本科生的通識教育。校方估計，僅取消這一部門就可節省約1100萬美元，並將有20名工會成員因此失去工作。目前，大學正著手重新設計新的通識課程制度。

波特蘭州立大學校長安·卡德表示，校方的每一項決定都以學生利益為核心，希望確保學生仍能找到適合自己的專業，按時完成學業，並從學費投資中獲得回報。

不過，裁員方案仍引發教職員工會強烈不滿。代表教師和學術人員的波特蘭州立大學美國大學教授協會批評，校方過度依賴削減人力來解決問題，長遠可能削弱學校競爭力。

工會主席比爾·奈特表示，大學真正需要的是增加招生和爭取更多公共資金，而不是持續裁員。他指出，俄勒岡州目前在全美公立大學每名學生的政府資助排名僅列第46位，多名州議員和地方官員已呼籲暫停裁員，等待州議會明年討論增加高等教育撥款。

然而，校方表示，大學已沒有太多時間等待外部資金援助。卡德警告，如果現在不採取行動，學校的儲備資金將進一步減少，未來處理財務危機的空間也會受到嚴重限制。

根據安排，收到最終解僱通知的教師將繼續工作至2027年6月，其餘受影響員工則將在2026年底離職。校方也坦言，這輪縮編僅涉及工會代表的教職員，未來其他未加入工會的校內職位，仍可能面臨進一步裁減。