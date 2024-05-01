波特蘭州立大學爆發學生抗議活動 PSU圖書館被打砸後佔領 

(本報綜述)波特蘭州立大學（PSU）4月30日週二早上宣布，在親巴勒斯坦抗議者週一晚上闖入PSU圖書館後，被迫關閉市中心校園。當日早上 6 點過，PSU在社交媒體上表示，「由於圖書館持續發生的事件」，校園已關閉。

波特蘭州立大學沒有透露校園將關閉多長時間，並要求學生檢查大學電子郵件以獲取最新資訊。

PSU校長安·卡德(Ann Cudd)表示，週一下午，抗議人群在校園舉行和平集會；週一晚上，「一群人」闖入波特蘭州立大學米勒圖書館，其中一些人封堵了進入圖書館的通道。波特蘭警察局長鮑勃戴(Bob Day)估計有50至75人闖入圖書館。校長表示，PSU要求波特蘭警方將侵入者帶出圖書館。警方沒有給出具體執法時間，只是要求抗議者和平離開。

校長表示，早在上週四週五就有抗議者在校園一端的South Park聚集，後因該公園關閉，他們轉移至圖書館附近。

一位參與圖書館抗議的波特蘭州立大學學生在採訪中表示，「我們會一直待到我們的要求得到滿足為止。」

佔領圖書館的抗議者主要由波特蘭州立大學的學生、教職員工組成，他們要求學校切斷與波音公司的聯繫，據稱後者曾向以色列提供軍事裝備。波特蘭州立大學表示，將暫停接受波音公司的捐贈。據報導，波音公司曾向波特蘭州立大學捐贈了15萬美元用於教室命名，並每年提供約2.8萬美元用於獎學金。

此外，抗議者還要求學校呼籲立即停火，並取消公共安全官員，停止在校園內銷售以色列的產品。

關於圖書館內的破壞情況，一位參加抗議的學生告訴記者，在圖書館內造成破壞的是一群與他們無關的人。她強調圖書館內沒有發生重大損壞，所造成的損壞不會影響學生使用圖書館資源的權利，沒有書籍被觸碰或移動。

在該圖書館大樓外，清晰可見圖書館內部有一扇被打破的窗戶。圖書館外的多扇窗戶和牆壁都被噴了油漆。「噴漆可以用高壓水槍衝洗掉，與（巴勒斯坦）人的生命相比，這算得了什麼？！」有記者進入圖書館內，發現隨處可見破壞行為，包括塗鴉、碎玻璃和被砸碎的電腦。儘管週二晚上大多數抗議者都在一樓，但圖書館的每一層都受到了損壞。 圖書館裡的書似乎沒有被動過。

致周二晚間，圖書館外聚集的人群增加到了大約100人。週三早上，PSU繼續週三學校將繼續關閉。

波特蘭州立大學校長安·卡德在周一晚間與波特蘭警方舉行的新聞發布會上表示，雖然許多人都在關注加薩地區的局勢，但她不認同非法闖入行為。

波特蘭警察局長鮑勃·戴表示，警方正與學校領導合作制定計劃，希望化解並解決目前的局勢，盡可能避免逮捕或使用武力。戴表示，目前尚未確定警方進入圖書館驅逐抗議者的具體時間表。

目前，親巴勒斯坦抗議活動已經從東部地區大學延燒至了整個西海岸地區的多所大學。