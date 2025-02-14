波特蘭州立大學推新獎學金 年收入10萬以下者最高20400美元！

（本報綜述）波特蘭州立大學近日推出「Park Blocks獎學金」，為來自年收入低於10萬美元、但不符合聯邦「佩爾助學金」（Pell Grant）資格的學生提供連續4年、每年5,100美元的學費補助，總額高達20,400美元。該獎學金適用於首次入學的大一新生，並可與其他財務補助計畫疊加使用，進一步降低學費負擔。

根據統計，超過58%的俄勒岡州家庭年收入低於10萬美元，這使得「Park Blocks獎學金」成為許多學生的重要機會。該計畫專門針對不符合PSU「學費全免計畫」的學生，確保更多來自中等收入家庭的學生能夠獲得經濟支持。

「大學學費對許多家庭而言是一大負擔，」PSU校長安·卡德表示，「我們致力於讓所有俄勒岡學生都能夠負擔得起大學教育，因為我們知道，獲得學位後，學生將在職業生涯中獲得顯著回報——大學畢業生平均終身收入比高中畢業生高出120萬美元。」

符合資格的學生需具備3.2以上GPA，並完成FAFSA財務補助申請，即可自動獲得此獎學金。此外，該獎學金可與「Rose City獎學金」疊加使用，後者每年提供最高2,400美元，適用於家庭收入超過10萬美元的學生，進一步減輕學費壓力。

PSU招生管理副校長查克·克奈普弗勒表示：「我們希望透過這項新獎學金，減少學生因學費壓力而背負的貸款。我們的畢業生已經是全州負債率最低的學生群體之一。去年，54%從PSU入學的學生畢業時無債務，我們預計這個比例將繼續上升。」