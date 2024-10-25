波特蘭州立大學或將裁撤近百名教職工

(2024-10-23 本報綜述)本週，波特蘭州立大學（PSU）向近100名非終身教職員工發出了可能裁員的通知，這一舉措反映了該校因入學人數下降和預算壓力面臨的挑戰。作為波特蘭市最大的公立大學，PSU正努力應對今年高達1800萬美元的預算赤字。

根據PSU發言人的聲明，正式的解聘通知將於12月中旬發出，並適用於那些在學年結束時將被解聘的職位。學校與工會的協議要求提前六個月發出裁員通知，但受影響的教職工總數尚未確定，因為有關學術項目的決策仍在進行中。

過去四年，波特蘭幾乎所有公立和私立大學的入學人數都在下降，許多學校都在努力將學生數量恢復到疫情前的高峰。這個學期，波特蘭州立大學僅迎來了3,247名新本科生，比2021年的4,208名下降了近23%。根據波特蘭州立大學的數據，2019年至2023年間，本科和研究生的總入學人數下降了近19%。隨著學生入學數量減少，PSU越來越依賴州和聯邦資金來補貼開支。

代表教職工的工會指出，這次裁員可能會導致剩餘員工的工作量增加，並且班級規模擴大。這將進一步加劇教學壓力，對學校的教學質量產生負面影響。

隨著學校面臨財務困境，工會代表和受影響的教職員工正在籌備抗議活動。