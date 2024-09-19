波特蘭居民墜入狹窄管道內險喪命

(2024-9-18, 本報綜述)周五清晨，波特蘭市一名居民不幸墜入一處狹窄管道內，險些喪命，所幸在波特蘭消防救援隊的及時營救下成功脫險。該起意外事件發生在波特蘭西北部，當時一名熱心市民聽到求救聲，迅速撥打911報警。

根據波特蘭消防救援隊的報告，這起事件發生於清晨5時45分左右。消防隊員接到通知後立即趕赴現場，發現該居民被困於一個深度不明的管道內。管道位置位於西北15大道與Glisan街交叉口附近，且距地面有一定深度，令營救難度倍增。

為了安全救援，波特蘭消防隊還調來了特種救援隊，並與警方配合進行現場交通管制。同時，救援隊員嘗試搜尋周邊建築內的地下室通道，希望找到通往管道的入口。然而，經過一番檢查後，未能發現合適的入口，最終決定使用專業設備和繩索進行地面提升。

經過20多分鐘的努力，至清晨6時10分左右，救援隊成功將該居民從管道中救出。隨後，該名居民立即接受了現場醫護人員的檢查，幸運地並無生命危險。

波特蘭消防救援隊特別感謝報警的市民，稱如果沒有這位市民的敏銳聽覺和及時反應，後果可能不堪設想。當被問及該居民是如何進入該管道時，救援隊表示，目前尚不清楚該人的具體情況，並補充道：「我們可能永遠不會知道他是如何進入管道的。」