波特蘭將安裝更多測速攝像頭

(本報綜述)近日，波特蘭運輸局發文表示，將與波特蘭警察局合作，安裝更多的測速攝像頭。

此舉措是“零交通死亡”計劃的一部分，旨在消除街頭的交通事故死亡和嚴重傷害。根據波特蘭運輸局的數據，迄今為止，波特蘭今年已經發生了47起與交通有關的死亡事件。

目前，波特蘭有20台會發出罰單或警告的測速攝像頭。波特蘭運輸局指出，到2023年底，波特蘭市的測速攝像頭

增加到28台。2024年，承包商將再安裝12台攝像頭，屆時總數將增加到40台。此外，一些現有的紅燈攝像頭

升級為測速攝像頭。

據消息，對於初次超速者，警方不會立即開出罰單，而是首先向司機發送警告信息，以幫助他們適應這一變化。運輸局沒有具體說明警告期

持續多長時間。此外，運輸局還

在有測速攝像頭的位置張貼警告標誌，提醒司機注意新的攝像頭。

如超速被開出罰單，司機需要支付170美元至440美元不等的罰款。闖紅燈則可能會導致265美元的罰款。

負責波特蘭運輸局的明格斯·馬普斯委員表示：“通過更多的交通執法，我們可以發出一個強烈的信號，即我們在近年來看到的魯莽駕駛在波特蘭是不可接受的。這些攝像頭是我們波特蘭警察不可或缺的工作輔助。通過加強執法，以及更多地投資於重建我們的街道，使它們更安全，我們可以讓人們減速行駛，更安全地駕駛。”

運輸局表示，新的測速攝像頭

安裝在城市內發生交通事故最多的街道和交叉口，包括28街附近的東北Columbia大道、22街附近的東南Powell大道以及東Burnside街和東南60街。