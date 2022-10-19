波特蘭學校教育輔助人員嚴重短缺

（本報綜述 王星編譯）波特蘭公立學區最近向社區發出請求，希望更多人申請加入特殊教育輔助工作。

學區官員表示，輔助教育人員除了在課堂上協助教師外，同時亦幫助有需要的特殊學生，是一個非常重要的工作崗位。但與往年相比，這一職位的人員出現嚴重短缺情況，引起了學區的關注。

溫徹斯特女士在是波特蘭公立學校的一位輔助教育工作者，在傑斐遜高中從事輔助教育23年。「我的祖父在這裡上學，我父親在這裡上學，我在這裡上學，並於92年畢業，98年又回來工作擔任這一工作。」溫徹斯特女士說。

對於溫徹斯特來說，這一工作不僅僅是一份職位。「我愛學生。我喜歡為他們做的一切，我為此而感到欣慰。」她說。

初中和高中特殊教育助理主任柯利表示，像溫徹斯特這樣的輔助教育工作者會對學生的影響非常大。「我們學區有很多這樣的殘疾人教育工作者，每天都在改變學生的命運，我們需要更多這樣的輔助教師。」柯利說。

波特蘭公立學校的特殊教育主管穆雷爾說：「今年8月，輔助教育工作者職位空缺有65個。目前，我們仍然有45個空缺。」

當被問及為何會出現這大量的空缺時，主管表示部分原因可能與大流行有關。 穆雷爾說，當學校在疫情初期關閉後，一些教育工作者離開後再也不回來。

據本地一電視台的專題報導，從事輔助教育的工作有一定難度。首先，當學生無法控制自己的情緒時，他們往往需要處理學生的情緒爆發以及帶來的傷害；其次，這項工作的薪水並不高。學區的網站顯示，一般輔助教育職位的工資為每小時19.20 美元至25.49美元；再是對這項工作的熱愛。像溫徹斯特，她熱愛這工作就是她繼續留任的主要原因。

短缺的原因無論是什麼，都對學生造成了一定影響，而經歷幾年的大流行後，學生的需求更大了，因此立即增加輔助教育工作者至關重要。