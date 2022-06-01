波特蘭學區通過18.9 億元預算　暫可免裁員

（本報綜述）周二晚，家長和社區人士踴躍出席在波特蘭學區總部舉行的校董會，藉此說出對有可能削減經費的擔憂。經調整後，當晚校董會通過18.9億元的財政預算案，結果避免下學年要裁員，但校董會警告，隨著入學率下降，再下一學年，裁員可能是不能避免的問題。

校董會在作出新的財務評估後，再加上來自州和聯邦政府的撥款，結果公佈這份重新調整後的財政預算，其中顯示，有多個全職的特殊教育職位可免被裁減。

波特蘭學區的首席學術官員表示，作這調整是因應需求。

波特蘭校區的學督格雷羅表示，今年預算中，有一些額外資金只屬暫時的。隨著入學人數的下降，明年的預算將會是一個問題。他說：“如果沒有確定新的收入來源，我們將不能避免在一年後要削減職位。”

與全州其他地區一樣，波特蘭學區因疫情而要面

各種不斷在變化的挑戰。

據學區稱，許多學生的成績落後，需要額外的學術和情緒的支緩。格雷羅說，一些在此方面需求極大的學校將獲得更多資金來幫助學生。

該學區還額外撥出750,000 元來支援初中學校。

鑑於德州一所小學發生大規模槍擊事件，學區領導人除表示哀悼外，並強調波特蘭學區將與安全有關的事項放在第一位，其中包括更新安全攝像頭和教室門鎖。而防止暴力是另一項需優先處理的事項。

格雷羅表示，學區已撥出1,700萬元用於向學生提供情緒和心理健康輔導以及全方位支緩。

在6 月再次投票之前，學區仍可

財政預算進行最終評估和調整。