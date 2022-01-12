波特蘭學區更新遠程學習、隔離指引





（本報綜述）由於與omicron變種相關的人員短缺，越來越多波特蘭市内的學區轉移到在線學習。週二晚上，在宣佈學區內的第六所學校－杰斐遜高中轉為臨時遠程學習之前，波特蘭學區（PPS）官員向董事局提供了最新的遠程學習、隔離指引。

至截稿前，波特蘭的有所學校，包括四所高中、一所中學和一所K-8學校，將進行遠程學習，而PPS主要官員加西亞同時宣佈，這些學校將恢復運動和表演藝術， 但現場觀眾的數目則大有限制。

同時，遠程學習的學生也將獲得“有限的面對面支援服務”。加西亞表示：“校方將為那些需要成功完成課程的學生以及需要面對面輔導或作其它諮詢的學生，提供面對面的學術支持。”波特蘭學校亦繼續為學生提供膳食和技術支援。

PPS在聽取了麥魯瑪縣衛生局兩名衛生專家在的意見後，定出了新的隔離和檢疫程序，更新的程序將於下周二正式生效。

根據麥魯瑪縣周二更新的新指引：

－接觸了病毒或檢測呈陽性的民眾應留在家中隔離至少五天；

－如果完全接種疫苗的兒童或成人曾與新冠患者有接觸，則無需隔離，但建議佩戴“貼面的口罩”；

－如出現新冠症狀，則建議留在家裡並接受檢測。

麥魯瑪縣衛生官員维恩斯博士在向校董會介紹這些更新時說，美國疾控中心（CDC）的更新指南是基於omicron變種的傳染性。她說：“疾控中心提出這更新的真正原因有兩個，感染omicron變種的傳染期只有五天時間。而另一原因則是“減輕”錯過了上學或工作的負擔。

至於華盛頓縣和卡加瑪士縣也採用了CDC縮短的檢疫指南，但該指南尚未在全州範圍內被採納。

有會上人質疑，為何縣政府已不再進行病例追蹤時，學區仍在繼續追踪密切接觸者。

维恩斯博士，追踪工作的有效性還在討論中。她說：“這是我們將要密切關注的事情，以找出如何利用我們擁有的資源的最佳方式。我們永遠不會消除新冠病毒在學校中出現的風險，但如何將風險降到最低，讓孩子們留在學校學習是最重要的。

加西亞表示，學區將繼續與州和地方衛生官員進行對話，並將在未來幾天內就追踪接觸者做出“決定”。

波特蘭和其它學區的代課教師職位繼續懸空。PPS人力資源總監里斯表示，學區的代課人員通常有900 多人，但目前只有約650人。與此同時，代課教師的需求也不斷在增。

周二，PPS共有391 個代課教師請求，其中160個將繼續懸空；而助教方面則有79個請求，其中有65 個職位也將繼續懸空。

另外，有新冠症狀的教職員也無法在學區進行檢測，無症狀員工卻有多種方式進行檢測，但有症狀的員工則被要求離開。

至周三截稿前，估計在大波特蘭地區約有17000學生要採用遠程學習模式，已宣佈轉為遠程學習的學校包括：

－波特蘭學區有6所學校；

－Salem-Keizer 學區；

－Parkrose學區內6所學校；

－Tigard-Tualatin學區內6所學校；

－Forest Grove高中

估計，將有更多學校加入遠程學習行列。