波特蘭學區更新疫情安全措施

（綜合報導）新冠變種Omicron來勢洶洶，最為人擔心相信是家長們，不知道學校的安全是否能做到足，並確保子女有安全的學習環境。

在寒假後，俄勒岡州教育部和衛生局發佈了學校新的健康和安全指南。

根據新的指南，波特蘭公立學校率先宣布，課外活動將繼續，但會加強健康和安全程序。

波特蘭學區重要的新安全指引如下：

－學生運動員和表演者必須全程戴上口罩，包括在比賽和表演期間。但有一個例外：須用口演奏樂器的可不戴口罩，但演奏的管樂器必須使用鐘罩，長笛和牧童笛除外，因為這兩種樂器已被證明不會傳播病毒顆粒。學生將繼續練習並儘可能保持彼此相距6 英尺的距離。

－進入更衣室將受到限制。

－禁止所有需要在外留宿的體育比賽或表演。

－課外活動或比賽期間，小食部將不會開放。

－5歲及以上的入場觀眾必須展示完全接種疫苗卡或是72 小時內病毒測試呈陰性的文件。

－將增加新冠病毒測試的機會，並可能在陰性測試報告的5 到7 天後重新參與活動。

－波特蘭學區指出，以上程序將持續到2 月4 日。

與此同時，希爾斯伯勒（Hillsboro）學區表示，課外活動將繼續，要求家庭自動限制參加體育賽事和活動的觀眾人數。

至於奧斯威戈湖（Lake Oswego）學區，他們也宣佈更新安全程序，包括：

－比賽將進行網上直播。

－每個主運動員只能獲得四張觀眾門票。

－場內小食部將暫停。

奧斯威戈湖學區表示，他們將繼續每兩週監控和評估學校課外活動的程序。一些可以推遲的活動，如舞蹈和藝術表演，將安排在今年冬天晚些時候再舉行。