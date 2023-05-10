波特蘭學區暑期班不接受最低分學生入讀

（本報綜述）由2020年起，波特蘭學區都會在暑假期間舉辦暑期班，幫助一些成績不理想的1至8年級學生補習，讓學生能在下學年追得上課程。但今年該學區宣佈，不打算接受在閱讀和數學標準化考試中得分最低的學生。

在學區的網站顯示，今年暑期班新的收生準則為：讀寫成績在10

40%之間，或數學成績在10%以上。這意味著，如成績在10%之下的學生就不能獲得幫助。

學區的的加速學習主任索托表示，由於今年學區沒有收到任何的聯邦政府資助，同時隨著預算的縮減，學區的暑期班亦需要隨之而作出調整。

索托說，去年由老師轉介到暑期班的學生有10,000人，結果有3,400名學生入讀。預計今年

約有4,000名學生符合新標準，預計將有2,000-3,000人參加。

索託指出，新收生標準反映了學區的計劃，改為關注一些接近學習水平，但需要一些額外幫助才能成功地進入下一學年的學習。她表示，人手不足以及削減經費促使學區限制暑期班的教學種類。所以成績只有0到10分的學生，今年學區沒有資源來照顧他們，這類學生需要的是小組教學以及讀寫專家，而這兩樣服務是需要額外的資金和人員才能做得到。另外，在暑假期間，找來員工亦是一個問題。

有父母對波特蘭學區這改變感到沮喪，認為學區在放棄那些成績最差的學生。

學區也有教師也對新的收生標準不表認同。

索托主任說，去年5月，學區獲州政府撥款800萬美元用於暑期項目，而學區今年對立法會會否再撥款仍抱有希望。她說：“如果我們有額外的資金，我們會很樂意為0到10%的學生提供一個專門的數學課程。”

有子女未能入讀暑期班的家長表示，雖然子女的成績未至於低至10分以下，但仍然擔心，沒有這暑期課程，下學年的成績會退步。