波特蘭學區採取相應措施防範校園槍案

（本報綜述）德克薩斯州烏瓦爾德校園槍擊案發生後，引發各方嚴重關注。近日，波特蘭學區（PPS）和警方就有關家長提出的本地學區在應對槍案中將採取哪些措施作出回應。

波特蘭學區官員表示，已從2020年的債券中撥出2590萬美元，用於學校安保方面的改善和加強。

PPS安全和緊急服務高級主管莫莉·羅梅表示，對學區各學校採取了多層次的保護方法。通過實際安全基礎設施、培訓和系統以及資源和合作夥伴關係等三個方面來增強校園安保。

「在實際安全基礎設施方面，我們對建築物的堅固性、攝像監控和群發通知系統，作了全面檢查和評估。」羅梅說。「將在重要部位，增設圍欄，校區還將增加內部和外部的監控攝像頭，並升級警報系統。同時對學區內所有教室的門安裝門鎖。」

PPS首席運營官丹榮（Dan Jung） 表示，經過對學區10,000個教室門的檢查，有大約2,500個門需要修理加固。

關於培訓和系統，羅梅說，這包括定期更新應急行動計劃、發佈最新的應用程序和為教師提供計劃的模擬版本及應急演習。同時，將調動輔導員、社會工作者、學校心理學家和社區合作夥伴等資源，來共同維護校園和學生安全。

據悉，在Salem-Keizer學區，更與執法部門建立了合作夥伴關係。與PPS一樣，Salem-Keizer和 比弗頓學校都有債券資金用於安全性的持續改進，對校園入口、圍欄和監控攝像及報警系統進行升級改造。

有記者向波特蘭警方詢問了如何處置學校突發槍擊案時，PPB培訓部門的警官里奧·哈里斯（Leo Harris）表示，警員將及時進入案發現場，迅速制止槍手的行為。「我完全相信，所有的官員和警員都會立即做出反應，採取適當措施制止威脅，同時幫助學生和教師獲得人身安全的保護和援助。」

上周，PPS還重申了在校園內禁止攜帶武器的決定，並禁止有隱蔽攜帶槍支許可證的人在PPS 所屬範圍內攜帶槍支。

有老師認為這是學區朝著正確方向邁出的一步，但強調學區需要盡快落實安全措施，例如高效且可靠的門鎖等。

（王星 編譯）