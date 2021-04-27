波特蘭學區工作人員要眾籌購買個人防護装備

波特蘭學區工作人員要眾籌購買個人防護装備波特蘭學區工作人員要眾籌購買個人防護装備

波特蘭學區（PPS）的員工感到被忽視，他們正轉向社區尋求幫助。學區的清潔和膳食工人在眾籌平台GoFundMe籌款用作購賣個人防護装備，目標是一萬元，他們稱這是唯一讓他們得到想要的保護。

波特蘭學區老師兼GoFundMe頁面的組織者Beyoung Yu說：在學校工作的不只有老師，其他岡位的工作人員經常被忽略。現時，應該給我們的清潔和膳食部員工更多的尊重以及提供他們應有的基本需要。

工會旗下的員工舉行了多次集會後，Beyoung 就設立了眾籌帳戶，希望藉此能幫助工人得到他們所要求的，包括購買口罩等防護設備、危險津貼和增加清潔人手，以保持學校的清潔衛生。有工人表示：我們一直是向學生提供膳食的前線工作者。如果您問我們為什麼在這裡？和為什麼要這樣做？這是因為我們愛孩子們，想他們吃得飽。”

Beyoung指出，學區雖然有向工人派發口罩，但大小不合適和數目不足。學區表示，自疫症大流行開始以來，學區就備有個人防護供給員工使用。學區表示一直有跟工會進行商討，並已經達成了臨時協議，但細節暫時未能公佈。

儘管達成了臨時協議，但GoFundMe頁面仍在運作中。Beyoung表示已籌得的資金將用作為工人購買KN95口罩。如達到目標，學區的500名工人每人將可獲得40個KN95口罩。Beyoung強調籌款不僅是要獲得口罩，還是要保證學校員工的安全。

Beyoung最後向波特蘭學區說： 希望波特蘭學區尊重我們所有的員工和社區，並為我們的學校創造安全的工作環境。隨著學校的重新開放，現在學校很多安全問題是存在漏洞的。