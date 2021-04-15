波特蘭學區宣佈下學年學校回復正常上課
（本報綜述）波特蘭學區在週二的學區董事會議上，格雷羅學督表示，希望9月1日開始的新一學年，所有學生均可回校上課，恢復正常的上課時間表。
就如其他學區的領導人所說，是否應該全體學生都回校上課，就要視乎病毒的傳播率是否仍屬低，及是否有一個能為整個社區提供保護的高疫苗接種率。
格雷羅說：除非公共衛生和教育部門對健康情況和指引不允許，否則已準備好在新一學年迎接所有學生重返校園上課。
波特蘭學區是全州最後一個讓學生回校上課的學區，學區共有近47,000名學生。兩星期前，小學生才開始回校上課，下星期才到初中和高中生回校學習，學區才正式進入全面的混合教學模式。目前只有15,000名學生是採用混合教學的。
另外，學區亦宣布波特蘭學生今年將不參加 “智慧平衡” (Smarter Balanace)標準考試，以“保留本學年的剩餘教學時間，以便為學生提供教學和社交情緒的支援。”
格雷羅指出，學生在家進行遠程學習已有一年多，現在剛回到教室，認為無道理將極有限的上課時間用來考試。
同時亦考慮到考試已改變了，學習形式也不同了，因此對判斷學生的成長和學習成績的作用不大。校董會同意在2021-22學年將恢復正常的考試時間表。
“智慧平衡” 和其他標準考試旨在顯示學生在那些方面退步或進步，測試結果有助決定教學的內容和方式，以及如何分配學區的資源等。
董事會的一份文件提到，如考試如常舉行，評核結果就不準確，因為有近三分之一學生仍在家遠程學習，但考試並不能透過遠程管理。
在正常的學年中，學生需要參加數個標準考試。今年，三至八年級的波特蘭學區學生已經參加了MAP（學術進步）考試。學區指，在遠程學習的這一年中，MAP對學生表現的評估更準確。
俄勒岡州教育局就這考試一直與聯邦政府有聯系。在4月6日給學區的一封信中，美國教育部提到“俄勒岡州教育部可提供這考試，但不一定須要考試，並會向家長提供有關評核的資料。”
學區的行政人員提，他們不希望由於不進行必要的標準化測試而受到制裁，例如損失聯邦資金。
格雷羅在回答董事會成員關於不遵守聯邦測試指令的可能後果時說：“我們將必須制定一項修正行動計劃，這可能意味著明年春季學生需要參加所有的測驗。”