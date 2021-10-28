波特蘭學區兩所高中超額收生 學區考慮縮窄收生範圍

（本報綜述）今個學年，波特蘭學區內的Franklin高中和Grant高中內學生出現嚴重擠迫的情況，學區正在商討由2022-23學年起，兩所高中均更改校區界線，以減少收生的數目。

共有7家高中的波特蘭學區近年為其中4家進行擴建工程，除了改善設施外，還擴建校舍容納更多的學生，上述兩所已完成擴建校舍工程高中的高中，分別可容納1,700名學生，但今年Franklin高中收了2,050名學生，而Grant亦收了2,150名學生。

負責監管高中的地區主管卡爾弗特(Margaret Calvert)在周二（19日）的校董會會議上表示，如果不改變校區邊界，兩所學校的入學人數預計將在未來四年內保持在2,000人以上，令到課程與可用教室的比率（原定為100%）到達115%。

卡爾弗特說：“我們需要就如何能最好地滿足高中生的需求，做出一些決定。”

學區發言人表示，目前學區正在尋找額外的上課空間，包括考慮安裝流動式教室，將非教學的空間改為課室，重新配置教室和其他公共空間、在學校附近尋找適合教學的建築物等來緩解學生過度擠踴的情況。

學區的主任加西亞表示，學區尚未開始積極討論重劃校區邊界一事，並強調在開始討論前，定必會製定一個以公平為重點、深思熟慮和有意識的流程，其中包括重要社區的參與。

Grant高中一名教師指出，自從學校在兩年前完成大規模翻修重開以來．學生的擠迫情況問題一直存在，這名教師指出過去他要教約160名學生，但今年是202名，而這令到他更難在課堂上與學生建立關系，並影響了我的教學素質。

為公平起見，十年前，波特蘭學區採取了當時被指為激進的措施，將所有高中的規模和課程一律化。這些措施包括關閉Marshell高中、限制理科學校Benson高中的收生、重劃校區界限，以及高中生一定要入讀原區高中，不批准學生轉到附近校區的高中等。同時，學區決定要重建和擴建學區內所有高中，令到每所高中最多可容納約1,700 名學生。

學區計劃在2023年或之後藉重劃校區界限，以平衡收生。目前，學區正集中在重劃各校區邊界，平衡中小學的公平收生。