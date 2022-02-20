波特蘭學區入學率大降 將有 3,400 名學生離開



有消息指，明年波特蘭學區（PPS）表示，明年入學人數將減少3，400人，而其中以小學的入學率下降幅度最大20% ，學區人員表示，這將影響到聯邦撥款亦隨之而下降，有機會需要削減教師人手。

對此，有家長表示極度失望。

學區的研究、評估主管亞當斯表示：“我們在波特蘭看到的情況，與整個州和國家各區一樣，大流行病導致全國入學人數急劇下降。 我們的分析顯示了多種因素在起作用，包括出生率下降和家庭在大流行期間做出的個人選擇。”

雖然，波特蘭學區通過一次性聯邦撥款，得以保存 40 個職位和 30 多名社會工作者，但目前卻要預計在 2022-2023 學年裁員 105 人，其中包括 65 名 K-5 班主任和 45 名中學教師。另一方面，亦計劃增加 5.3 個教師職位，但這些數字可能會因情況而改變。

波特蘭教師協會主席伊麗莎白泰爾卻表示，聯邦撥款並未有減少，反而將比以往任何時間更多。

根據本州的學生成功法案（Student Success Act），聯邦撥款是來自中小學緊急救濟基金和學生投資賬戶的。希望這筆錢能減低學生入學率下降的影響，在班級規模上取得進步，並保持學生有接受藝術教育的機會。

PPS 表示，他們預計將增加 10 多名藝術教師，但由家長表示，他們已接到通告，孩子的藝術課將從每星期一課，減至每兩星期一次。

波特蘭的市民每年均要繳付藝術稅來確保學生得到藝術教育，有家長表示，根本就沒有足夠的教師，為何還要我們繳付藝術稅。

教師協會主席伊麗莎白泰爾指出，削減105名教師職位，將令到每班學生人數增加，會影響學生的教育質素。但她亦舉例指出：一所原来可能開三班幼稚園的學校，因學生人數減少，將只能開兩班。在入學率較低的情況下，每班人數有可能只有 22 名學生而不是 29 名學生。她說：”我們的學生就需要這個機會。”

有家長擔心，再減人手將影響到學生在學校的成長環境，要培育一個學生是需要一村人的付出的。一名在學校擔任義工的家長提到，學生渴望有人與他們互動，那怕只是一句，”你好嗎？”又或是”你畫的畫很漂亮”，都能顯示出大家對學生的關懷和支持。

雷羅學監將於 4 月 26 日提交下一學年的詳細預算。最終預算將在 6 月由學校董事會通過。