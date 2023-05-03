波特蘭學區入學率低要裁員90人

（本報綜述）波特蘭學區學督格雷羅在其新學年的一份財政預算中指出，由於入學率下降，州政府的撥款追不上營運開支所需的數目，以及學生的需求繼續增加，因此建議在下學年度削減開支，包括裁員90人，及從儲備金和特別基金中撥款來填補下學年因入學率下降而減少的收入。波特蘭學區更計劃裁員3%，即近90名全職工作人員。

學督格雷羅在上周的校董會上提出的裁員的建議。他指出，州政府的撥款根本跟不上不斷增加的學生需求。他建議下學年度的財政預算是21.7億美元。而準備這份報告的主管加西亞表示，學區目前遇到最大的挑戰是，要在這樣的財政預算下履行所有的承諾。

在學督格雷羅的計劃中，將使用4300萬美元的儲備金和2.477億美元的特別收入基金，其中包括來自聯邦的疫情救助金。預算還概述了新的和持續的努力，以滿足學生的需求，包括課堂以外的學校體驗活動。

與此同時，波特蘭學區預計下學年的入學人數將下降1%，這意味著州政府根據入學學生數目來支付的補助亦將隨之會減少。學區計劃將全職僱員人數減少3%，主要集中在小學，即近90名全職工作人員，相信今次的波特蘭學區裁員最多的一次。另外，學區亦打算停止網上課程。

至於每班人數方面，小學是平均22名學生。有老師對裁員表示擔心，特別是對初中學生而言。這名老師指出，學區的初中生嚴重受到疫情關校的影響，有些升到初中的學生，在疫情期間根本沒有機會回到學校上課，直至升了上初中，但所到的學校完全是一個新的環境，所以初中生極需要額外的支援。

校董會將於5月23日為這份財政預算進行投票，如獲得通過，會在6月13日正式生效。5月4日將有一場公聽會。據了解，學區仍在跟教師們商討下學年的薪酬。