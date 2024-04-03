波特蘭女子被男友半夜叫醒要求「懺悔」并瘋狂捅刺

(本報综述)3月27日，波特蘭東南區一間公寓內發生一起嚴重家庭暴力事件。根據初步調查，29歲的男子貝卡·德克博(Beka Dekebo )突然叫醒了熟睡的女友，告訴她需要懺悔，然後用菜刀對女友進行反復多次捅刺。

事件發生在Hazelwood公寓內。3月37日凌晨2 點20分，波特蘭警方接獲報警，稱東Burnside街與122大道的Hazelwood公寓內發生襲擊事件。一名警官抵達現場後，有人向他示意，並帶他去了附近的一個MAX車站。警官在車站內發現一名受多處刀傷的女子，現場多人正對該女子進行施救。受害者被緊急送往醫院接受治療，目前情況穩定，並有望康復。

根據受害者向警方提供的證詞，貝卡·德克博(Beka Dekebo)在Hazelwood的公寓裡叫醒了女友，告訴她需要悔改，然後用菜刀對她進行反复捅刺。女子表示，德克博患有精神分裂症，但沒有服用藥物。她表示，男友對自己無緣無故發動攻擊，事先沒有發生爭執。女子還告訴警方，男友曾經有一把槍，但她最近偷了出來，扔進了哥倫比亞河。

得知行凶者德克博可能仍在附近的公寓後，警方迅速轉移到大樓，看到緊急出口門半開著，公寓裡面響起警報聲。門內滿是血跡，樓梯上也有血滴。通往三樓的另一扇門上沾滿了血跡。

警方稱，到達受害者與德克博合住的三樓公寓後，他們命令他出來並舉起雙手。對方反而大喊「我要出來開槍射擊！」與兇手德克博對峙數小時，經過長時間的協商未果後，特種部隊成員最終衝入公寓將其逮捕。

男子被控企圖謀殺及非法使用武器，並面臨家庭暴力加重罪名。