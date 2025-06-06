波特蘭地標建築大粉樓「Big Pink」出售 市值或腰斬

（本報綜述）波特蘭最具代表性的高樓之一「大粉樓」（Big Pink），美國合眾銀行大樓，日前釋出出售消息，引發關注。儘管部分人認為此舉象徵波特蘭持續衰退，但地方經濟學者指出，此次交易反而可能成為推動城市經濟復甦的關鍵。

該大樓上一次成交為2015年，當時售價超過3.7億美元。而目前市場預估其售價將僅為當年的一小部分。以另一棟知名商業大樓PacWest Center為例，根據《The Oregonian》與KOIN報導，2014年交易價格為 1.7億美元，2023年重新估值時，降到約 4,000萬美元，貶值超過75%。Big Pink若按類似比例計算，從3.7億跌至約 1億美元甚至更低是合理推估。

然而，ECOnorthwest經濟研究總監威爾克森表示，此項出售象徵外部資金開始重新進入波特蘭市場。

「這代表有人願意投下數千萬美元表示：『我們相信波特蘭的未來』。這就是經濟成長循環的開端，我們一直困在谷底，就是因為缺乏這類投資動作，這筆交易可能是復甦的開始，」威爾克森表示。

他坦言，房產價值大幅下滑可能對波特蘭市與麥魯瑪縣（Multnomah County）的地產稅收造成衝擊，而此前KATU調查也發現，波特蘭多棟大型辦公樓總體市值已損失數億美元，導致地方政府財政壓力加劇。

然而他強調：「好消息的影響遠大於壞消息。這象徵波特蘭正準備重啟，以更合理的價值進入下一輪資本投入。」

目前，Big Pink的空置率高達55%，遠高於波特蘭市中心A級辦公樓平均35%的空置率。威爾克森指出，無論是Big Pink還是同樣待售的PacWest大樓，其交易潛力正在促使市場參與者開始正視市中心物業的實際價值。

「一旦這些大樓以每平方英尺100元、70元或50元成交，其它業主也會開始調整對物業價值的預期，不再死守5年前的高價位，」他說。

被問及這類交易對城市經濟復甦的影響時，威爾克森明確表示：「影響非常巨大。我們需要的是來自外部的新資金，這將帶動整體就業、收入與成長，這類交易就是邁向復甦的第一步。」

在疫情衝擊、市中心空置率飆升的背景下，「大粉樓」的出售或許能為波特蘭帶來新一輪的經濟活力與投資信心。