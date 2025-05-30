波特蘭地層逐年下沉　基礎設施恐面臨風險

（本報綜述）根據《自然》（Nature）雜誌近日發表的一項研究，美國多個大城市正逐年發生地層下陷現象，波特蘭亦位列其中，相關基礎設施恐因此面臨洪水、結構損壞與交通阻礙等風險。

該研究名為《美國大城市地層下陷對基礎設施的威脅》，分析了2015年至2021年間，美國28個大都會區的衛星測量數據，發現其中有25個城市每年至少下沉1毫米。

研究指出，波特蘭、紐約、費城與芝加哥等地，平均每年地面高度下降1至3毫米，超過八成的波特蘭地區受到地層下陷影響。

雖然這一現象常被視為沿海城市的自然災害，研究人員表示，下陷同樣會導致城市地區淹水風險增加、建築物受損與交通系統運作受阻。

研究進一步指出，波特蘭、舊金山與西雅圖等西岸城市的下陷情形，可能受到地震活動與地層沉積壓實的影響。俄勒岡州地質與礦業部地質學家蓋博表示，波特蘭地區多為富含黏土的火山土壤，這類土壤在濕潤時收縮、乾燥時膨脹，若發生在建築物或橋梁、水塔等大型基礎設施下方，將造成潛在結構風險。

然而，蓋博強調，波特蘭目前面臨的最大地面風險仍是地震，尤其因為該市靠近喀斯喀特隱沒帶，以及多個地殼斷層區，地震引發的地層變動較難預測。

研究指出，全美約有3,400萬人生活在下陷嚴重的城市區域，超過2萬9,000棟建築物處於高風險區域。