波特蘭國霖國際學校舉辦十週年慶典 各界嘉賓蒞臨祝賀 活動內容豐富多彩

（本報訊）波特蘭國霖國際學校建校十週年慶祝活動，於8月29日上午在該校主園區（West Union）熱烈舉行。

俄勒岡州議會俄勒岡中國姊妹省州委員會主任藍進，俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪、俄勒岡中國理事會商務委員會聯合主席陳美先，以及教師、學生和家長等各界來賓百餘人參加了慶祝活動，該校教師王笑玫擔任主持。

國際龍獅團精彩的舞獅表演拉開慶祝活動的序幕，國霖國際學校校長陳曦貞在來賓們熱情的掌聲中為醒獅採青。

慶祝活動中，華韻藝術社呈獻了具有中華民族風韻的鼓樂和秧歌舞蹈表演；俄勒岡玫瑰心悅合唱團演唱了《絨花》、《秋蟬》等歌曲，增添了溫馨、喜慶與歡樂的氣氛。

國霖國際學校小朋友們精彩的詩歌朗誦與歌舞表演，更是萌翻全場。表演中，孩子們的表情時而調皮、時而堅定，顯得是那麼活潑可愛、天真無邪，展示了他們的朝氣蓬勃、自信與活力，贏得了來賓們的熱烈掌聲。流利的中文朗誦與兒歌演唱，即展現了孩子們努力學習的熱情，同時也體現出教師們豐碩的教學成果。

慶祝活動上，俄勒岡中國理事會聯合主席應書琪首先致賀詞。

「我懷著極大的喜悅和深深的感激之情站在這裡，與大家一起慶祝這個非凡的里程碑，『國霖國際學校創建十週年』。衷心感謝這些具有奉獻精神的、塑造心靈的教育工作者。」應書琪說。

應主席表示，展望未來，願國霖國際學校繼續紮根於社群，延伸他們的分支機構並持續創新。期待在下一個十年裡，實現激勵、轉變並超越，願我們的竹子（國霖國際學校原名竹林中文學校：Bamboo Chinese School）持續茁壯成長。

俄勒岡州議會俄勒岡中國姊妹省州委員會主任藍進在致詞時，高度評價國霖國際學校十年來的教育成果。

藍進表示，校長陳曦貞以教育為道場，以校園為叢林，將佛法慈悲融入蒙童教化，以科技人文涵養未來之心，不僅傳語言、授知識，更是養善根、種福田。如今三校四園並立，學子莘莘，已是花果滿枝，蔚成國際教育之叢林，潤澤一方。

福霖學校負責人李曉，國霖國際學校分園負責人吳筱潔，特別從上海趕來的畢業生家庭代表戴世荃女士等嘉賓，也先後致辭。

國霖國際學校創辦人陳曦貞在講話時，與來賓們分享了國霖國際學校從無到有、從小到大，在家人的支持、老師們的努力以及家長們的鼓勵與鼎力支持下，歷經艱辛不斷進取與發展的創業歷程，令人感觸頗深。

據了解，國霖國際學校於2015年創建，後來增設了第二個園區。隨著教學發展的需求，2017年成立了福霖學校，2023年成立了西班牙語沈浸式教學的福田學校。目前，從幼兒園到學前班的學生近200名，33位全職教師。

十年以來國霖國際學校歷盡風雨、幾經滄桑，教師們精誠合作、積極進取、發奮圖強，學校得到了穩固、持續地發展。如今雖剛滿十週歲，已是「小桃兒、小李兒」喜結滿園。