波特蘭國際機場驚現持刀自殘事件 

(本報綜述)12月28日下午，波特蘭國際機場（PDX）發生一起令人痛心的自殘事件。一名男子在航站樓內以刀自殘，最終不幸身亡。

據警方和目擊者描述，這名男子在機場的售票大廳內以刀割傷自己的手腕和雙臂，最終割喉。目擊者試圖大聲呼喊阻止，但未能成功。有人表示：「我們大喊讓他停下，但他依然繼續，場面令人心碎。」

警方和機場消防部門於下午2點半左右趕到現場，試圖制止該男子繼續傷害自己，並對他進行急救。然而，該男子因傷勢過重不治身亡。

警方透露，該男子長期受到抑鬱和焦慮的困擾。事件發生後，波特蘭國際機場發言人向受害者的家屬和朋友表示哀悼，並強調機場正與相關部門合作調查此事。

心理健康專家指出，這起悲劇再度提醒人們關注心理健康的重要性。專家強調，抑鬱、焦慮等心理問題需要得到及時干預和治療，社會應加強對心理健康服務的支持。

事件引發在場旅客的恐慌與無助。一名目擊者描述了現場的恐怖情景：「他割傷自己的手腕和喉嚨，場面讓人不忍直視。儘管警察嘗試使用電擊器制止，但最終無法挽回他的生命。」

美國全國自殺防治熱線提醒，任何有心理壓力或自殘念頭的人都可以撥打1-800-273-8255尋求幫助。專家建議社會共同努力，關注身邊可能有心理困擾的人，幫助他們走出困境。