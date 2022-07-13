波特蘭和西雅圖聯手推出交通安全運動 提醒本地司機到西城務必要“放慢速度”！

（本報綜述）由下星期開始，波特蘭和西雅圖市聯手推行交通安全運動，用輕鬆的手法，喚起司機們的注意，要減速行車。運動的口號是 ”Slow the Flock Down”（放慢羊群），民眾可在民宅草地上的牌、大型廣告牌、公交車廣告和社交媒體帖子等見到宣傳。目的是提醒波特蘭司機在西雅圖旅遊期間開車，留意要限速25英里（mph)行車。

負責這安全運動的西雅圖官員表示：是時候放慢羊群了！當我們駕車外遊時，我們都是大群的成員，我們希望每個人都緩慢而安全地駕駛，在每一天結束時安全回到我們的巢穴。

波特蘭運輸局發言人謝弗表示，政府從大麻稅收中撥出12萬元，在未來兩個月內進行一連串的宣傳活動。

波特蘭和西雅圖兩市均有 “零願景”的交通安全政策，但波特蘭卻沒有西雅圖的每小時25英里限速，因此有需要提醒駕車到西雅圖旅遊的波特蘭市民這條法例。

至於為何兩市均是 “零願景”交通安全政策的成員，但限速卻不一樣？謝弗表示兩市立例降速的程序不一樣。早前，就有本地專家批評波特蘭市政府未有積極遏制交通速度。

根據美國交通部的數據，在全國範圍內，30%的交通死亡事故與超速有關。在波特蘭，超速是導致交通事故死亡的主要因素。根據波特蘭零事故調查中心的數據，2021年本市共有63人死於交通事故，是至少十年來的最高數字。

西雅圖也是一個零願景城市，該市的目標是到2030年達到 “零願景”，結束街上的交通死亡和重傷事故，除了大幅下調車輛的限速外，還進行公共教育工作。這兩個城市還在繼續設計、建造和實施安全改進措施，重點關注數據顯示發生最嚴重事故的地區。

根據美國交通部的死亡率分析報告系統，2020年全國交通死亡人數中有72% 是男性，而16 至29歲的男性是所有人口群體中交通死亡率最高的。我們進行了一項在線調查以測試潛在的信息，發現廣泛的參與者認為這種競選語言是最令人難忘和有效的選擇，包括年輕男性的重點人群。

西雅圖市政府在官網上特別指出：「超速並不是開玩笑。恰好相反，速度是碰撞頻率和嚴重程度的首要 因素。您的駕駛速度會影響您的視野、您的反應速度以及您完全停下來所需的時間。走得越快，對你自己和你周圍的人造成的傷害就越大——尤其是那些走路或騎自行車的人。雖然慢速行駛可能看起來很不方便，但當您進行數學計算時，大多數行程只需20-40 秒即可以25英里/小時的速度行駛一英里，而不是在不太安全的速度下行駛。如果在您的行程中增加幾分鍾意味著避免導致嚴重傷害或死亡的撞車事故，那就再好不過了。我們感謝司機大聲疾呼並對安全做出集體承諾。」

在西雅圖市，有超過90%的市內主幹道是限速25 mph的 。