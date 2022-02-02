波特蘭同源會論文比賽和獎學金現已開始報名

（本報訊）波特蘭同源會每年均舉班全國論文比賽，並向應屆高中畢業生提供獎學金，詳情如下：

論文比賽

同源會每年藉著這項比賽，為年輕的未來社會領袖提供一個表達意見的平台。

最高獎金$1000 截止報名2022年3月1日

比賽日期：2022年3月5日，由上午10點至11點半 （線上Zoom舉行）

接受9至12年級學生報名參加，詳情請查閱：https://cacaportland.com/caca-scholarships-1。

獎學金 最高 $4,000

波特蘭同源會向應屆的高中畢業生提供4個獎學金：

Fred G .Lee Memorial Scholarship 李志榮紀念獎學金

專為攻讀Trade School 和社區大學的學生而設。

David Lee QuanMemorial Scholarship紀念獎學金

專為攻讀醫療護理（Healthcare）的學生而設。

Sheung Mou and Fenge Tam Scholarship

申請這獎學金的學生必須是移民家庭的第一代大學生。

Tiffany Wang Arts Scholarship藝術獎學金

為在藝術方面有優異表現的9-11年級高中生而設。

欲了解更多有關以上獎學金的詳情，請瀏覽波特蘭同源會網站https://cacaportland.com/caca-scholarships-1，並從網站下載申請表格。