波特蘭新聞

波特蘭同源會論文比賽和獎學金現已開始報名

 

（本報訊）波特蘭同源會每年均舉班全國論文比賽，並向應屆高中畢業生提供獎學金，詳情如下：

  1. 論文比賽　

　　同源會每年藉著這項比賽，為年輕的未來社會領袖提供一個表達意見的平台。

最高獎金$1000　截止報名202231

比賽日期：202235日，由上午10點至11點半　（線上Zoom舉行）

接受912年級學生報名參加，詳情請查閱：https://cacaportland.com/caca-scholarships-1

  1. 獎學金　最高$4,000

波特蘭同源會向應屆的高中畢業生提供4個獎學金：

  1. Fred G .LeeMemorial Scholarship李志榮紀念獎學金

　　　　專為Trade School 和社區大學的學生而設

  1. David Lee QuanMemorial Scholarship紀念獎學金

專為攻讀醫療護理（Healthcare）的學生而設

  1. Sheung Mou and Fenge Tam Scholarship

申請這獎學金的學生必須是移民家庭的第一代大學生

  1. Tiffany Wang Arts Scholarship藝術獎學金

　　為在藝術方面有優異表現的9-11年級高中生而設。　　

　　欲了解更多有關以上獎學金的詳情，請瀏覽波特蘭同源會網站https://cacaportland.com/caca-scholarships-1，並從網站下載申請表格。