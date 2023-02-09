波特蘭同源會論文比賽和獎學金現已開始報名

（本報訊）各高中畢業生及其家人留意，一年一度由波特蘭同源會舉辦的全國論文比賽，以及獎學金，現已開始報名。詳情如下：

1 論文比賽

同源會誠邀所有高中生參予這個論文比賽，比賽的目的是提高學生的英文寫作技巧，同時讓學生對當前國家相關的問題展示出清晰、邏輯思維的能力，為明天的年輕社區培養領導技能。

比賽要求參加者在一個半小時內寫一篇500字的文章，題目將即將發佈。評審由美國同源會總會進行全國評審，評估論文的原創性、思想和表達的清晰度以及語法和拼寫的正確性。比賽將於2023年3月4日星期六上午以虛擬方式舉行。需要預先註冊。

日期：2023年3月4日星期六，上午10:00開始，上午11:30結束。

參賽者必須在2023年2月28日之前註冊。詳情請瀏覽波特蘭同源會網址： www.cacaportland.com 。

2 獎學金

波特蘭同源會向應屆的高中畢業生提供的獎學金如下：

Fred G .LeeMemorial Scholarship李志榮紀念獎學金

為攻讀俄勒岡州及華盛頓州的大學，又或是Trade School和社區大學的學生提供四個獎學金。評審標準包括：獎學金、學校領導能力和社區活動等，尤其是積極參與學校和社區活動，和領導角色尤為重要。

David Lee QuanMemorial Scholarship紀念獎學金

專為攻讀醫療護理（Healthcare）的學生而設。

Sheung Mou and Fenge Tam Scholarship

申請這獎學金的學生必須是移民家庭的第一代大學生。

Tiffany Wang Arts Scholarship藝術獎學金

為在藝術方面有優異表現的9-11年級高中生而設，兩位獲選的學生每人可獲得$500獎學金，用作暑期。

欲了解更多有關以上獎學金的詳情，請瀏覽波特蘭同源會網站https://cacaportland.com/caca-scholarships-1，並從網站下載申請表格。

所有獎學金的申請截止日期:2023年4月1日。

3 全國藝術比賽

這比賽分4個年齡組別，由幼稚園到12年級，今年的主題是我們的長輩。