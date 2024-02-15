波特蘭同源會論文比賽和獎學金已開放報名

（本報訊）各高中畢業生及其家人注意了，由同源會舉辦的一年一度全國論文比賽現已開放參賽報名。波特蘭同源會下設獎學金現已開放申請。詳情如下：

一、同源會全國論文大賽

同源會全美論文大賽旨在提高學生的英文寫作技巧，同時展示對當前國家相關議題提出清晰、邏輯思維的能力，培養未來年輕社區領袖的領導技能。根據比賽規則，參賽者需要在一個半小時內寫一篇不超過500詞的英文文章，題目將在比賽開始時及時發佈。評審由全美同源會總會進行全國評審，評估論文的原創性、思想和表達的清晰度以及語法和拼寫的正確性。比賽將於2024年3月2日星期六上午在線舉行。此次比賽向所有高中學生開放，參與者需要在 2024年2月27日下午5:00之前註冊。詳情及報名鏈接請瀏覽波特蘭同源會網址：https://cacaportland.com/scholarships-copy-1323 。

二、波特蘭同源會下設獎學金

波特蘭同源會向高中畢業生提供的獎學金如下：

Fred G .Lee & Betty Jean Lee紀念獎學金：共4個名額，其中至少一個名額分配給就讀於俄勒岡州或華盛頓州某大學的學生，一個分配給就讀於技能學校或社區學院的學生。審標準包括：學業表現、校內領導力和社區活動。積極參與學校和社區活動，尤其是擔任領導角色尤其重要。 David Lee Quan紀念獎學金：共1個名額，專為攻讀醫療護理（Healthcare）的學生而設。 Sheung Mou and Fenge Tam Scholarship：共1個名額，申請該獎學金的學生可以來自任何種族，但必須是第一代大學生。 Tiffany Wang藝術獎學金：共2個名額，頒發給在藝術（视觉艺术、舞蹈、戏剧、音乐、声乐和器乐）方面有優異表現的9-11年級高中生，兩位獲獎學生每人可獲得$500獎學金，用於暑期藝術項目。

所有獎學金的申請截止日期: 4月1日。欲了解更多有關以上獎學金的詳情，請瀏覽波特蘭同源會網站https://cacaportland.com/scholarships-copy-1323，並填寫申請表格。

三、亚裔美国青年领导会议

2024亚裔美国青年领导会议將於4月12日上午8:00至下午3:15在波特蘭州立大學舉辦，本年度會議的主題為「Where do we fit?」現已開放報名，報名截止日期為三月12日。有關詳情和申請方式，請見https://www.aaylc.org/。